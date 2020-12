Brive : les policiers corréziens organisent un contrôle de séduction des automobilistes

La colère des policiers contre Emmanuel Macron ne retombe pas suite à l'interview donnée par le président de la République sur le média en ligne Brut dans lequel ce dernier insinuait que les policiers menaient des contrôles au faciès. Comme leurs collègues partout en France depuis ces 15 derniers jours, les policiers corréziens ont manifesté ce vendredi alors qu'à Paris les responsables des syndicats de policiers étaient reçus par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ils ont mené un contrôle dit "de courtoisie" à Brive.

On en a assez d'être stigmatisés" Grégory Hugue, Alliance Police

L'opération était organisée par le syndicat Alliance Police. Durant une demi-heure les policiers ont arrêté les automobilistes à hauteur du rond-point d'accès à l'autoroute A20 avenue Charles-Rivet. En lieu et place de PV ils distribuaient un prospectus rappelant qu'ils ne sont "ni violents ni racistes". "On en assez d'être tout le temps stigmatisés explique Grégory Hugue, secrétaire régional d'Alliance Police. Et maintenant c'est par le chef de l'État ! " Qui ajoute que cette opération de courtoisie était surtout l'occasion "de rappeler à tous que nous aussi sommes des pères et des mères de famille qui comme eux allons au travail tous les jours".

Un bon accueil des automobilistes

Grégory Hugue se félicite surtout de l'accueil qu'ont reçu les policiers de la part des automobilistes. "Pas un seul ne nous a fait de réflexion sur les violences policières". Une opération de séduction, le "tant attendu rapprochement police/population" souligne Grégory Hugue, qui affirme que "tous les policiers souhaitent en l'espèce un retour à la normale" face à cette situation "dont ils ne sont pas responsables" pointant notamment du doigt les manques d'effectifs et l'absence trop souvent sur le terrain de leurs cadres occupés à des taches administratives de plus en plus prégnantes.