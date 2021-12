Brive propose une bourse aux étudiants en médecine pour qu'ils s'installent là à la fin de leurs études

La situation de l'offre de soin n'est pas alarmante dans la cité gaillarde mais la municipalité prend les devants. C'est pour garantir la pérennité de celle-ci qu'elle a élaboré un plan d'action conçu en concertation avec les professionnels de santé et les étudiants en médecine.

On a tous besoin d'argent quand on commence" Paul Brouzeng, interne à l'hôpital de Brive

La plus forte mesure de ce plan est sans doute l'octroi d'une bourse aux étudiants en médecine dès leur 5ème année. "C'est donnant-donnant" précise le maire de Brive Frédéric Soulier. Il s'agit d'une allocation mensuelle de 500 euros jusqu'à la fin de leurs études pour les étudiants s'engageant à s'installer pour trois ans au moins. 1000 euros pour un engagement de 6 ans. "On ne s'est pas donné d'objectifs quantitatifs mais c'est un investissement qui vaut le coup" souligne le maire. Les premiers intéressés approuvent. "On a tous besoin d'argent quand on commence. Donc je pense que _ça peut être déterminant_" affirme Paul Brouzeng, président des internes de l'hôpital de Brive. Qui ajoute : "surtout que 6 ans c'est pas une grosse partie de la carrière".

Des cabines de télémédecine

Le plan d'action prévoit d'autres aides financières pour les jeunes médecins tel un prêt à taux zéro de 50 000 euros pour acheter son matériel médical. L'ouverture d'une pépinière de médecins généralistes est également envisagée avec locaux et matériels fournis et un allègement de charges pour les deux premières années. Parallèlement la ville va acheter 4 cabines de télémédecine.