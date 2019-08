Brocante au Pays Basque: la chine, c'est à Anglet

Anglet, France

Ils viennent de New-York, ou de Madrid pour leurs vacances en Pays Basque. La plage ou les grottes d'Oxocelhaya font partie des rendez-vous indispensables mais aussi, plus étonnant, le Festival des chineurs d'Anglet. Chaque année, il attire une centaine d'exposants, de toute l'Espagne et des régions françaises. Et aussi des locaux, et des touristes qui s'essaient au marchandage: "c'est pas toujours judicieux" déplore d'ailleurs un exposant.

David, chineur lyonnais: "on achète la pièce et les souvenirs qui vont avec, ça nous rappelle souvent notre enfance" Copier

Beaucoup d'exposants viennent avec des meubles © Radio France - Bixente Vrignon

On vend aussi des parfums d'autrefois

Parmi les nombreux stands, un carré qui expose des parfums, ça fait aussi partie de la panoplie vintage. André Cognat fait les brocantes mais a aussi créé un musée du parfum itinérant. Il assure que "je vends des flacons vides et pleines, en fait je vends des objets qui vous touchent".

André Cognat, "j'avais envie d'être à Anglet parce que ce type de brocante est qualitatif" Copier

Le stand de parfums d'André Cognat © Radio France - Bixente Vrignon

Les Festival des chineurs est organisé par Agora événements et l'entrée coûte 3€.