Bourgueil : l'installation d'une centrale à béton embête des riverains

Dans la commune de Bourgueil, l'implantation d'une centrale à béton pose problème pour des riverains. Une centaine de maisons jouxtent le terrain où sera installée cette centrale et une soixantaine de personnes ont signé une pétition qui a été remise au maire de la ville pour demander de modifier l'emplacement de cette future installation. Les riverains ne sont pas contre l'implantation mais plutôt contre l'endroit où celle-ci se fera.

Modifier l'emplacement pour éviter les nuisances

Le problème de cette implantation est bien sûr les nuisances sonores et la poussière que pourraient engendrer cette centrale. Avant ça, un concasseur de la même entreprise avait pendant une dizaine d'années nuit à la tranquillité des riverains, avant d'être retiré après la mobilisation de ceux-ci. Jackie 61 ans, qui vit proche du terrain concerné, s'était mobilisé contre ce concasseur et est celui à l'initiative de cette pétition : "on avait eu des problèmes avec un concasseur de cette entreprise et on a eu du mal à le faire partir en 2013. Nous craignons que le bruit revienne et qu'on ait les mêmes problèmes de nuisances et de poussière qu'on a eu avec ce concasseur". Il craint également un fort trafic de passage de camions, augmentant davantage les nuisances sonores, qui serait de 120 à 130 passages par jour, selon le volume de production de la centrale à béton.

Une centrale à béton mobile, modeste

Pourtant, le maire de la ville Benoit Baranger veut rassurer ces riverains et explique que cette centrale ne devrait pas être conséquente. Il parle d'une centrale "assez modeste" et de petit gabarit voire même "mobile". Il ajoute également que l'entreprise de travaux publics devant implanter cette centrale à béton, plus gros employeur de Bourgueil, réfléchit encore à l'emplacement exact de manière à perturber du moins possible les riverains. "Cette infrastucture n'est pas soumise à un permis de construire puisque c'est une centrale mobile. C'est ce qu'on m'a présenté, alors il n'y a pas besoin de permis mais d'une déclaration en mairie. Pour autant, à ce jour, nous n'avons rien reçu en mairie. Le dossier doit être en traitement par la Dreal (ndlr : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) et c'est elle qui gère les éventuelles nuisances dues à l'activité de la centrale à béton" explique le maire de Bourgueil.

Une réunion pour clarifier la situation avec les riverains

Benoit Baranger rappelle qu'il souhaite accompagner le développement économique de sa commune mais est aussi vigilant quant aux nuisances que pourraient subir les riverains. Pour cela, il a convié les riverains, l'entreprise de transports publics et des représentants de la communauté de commune à une réunion prochainement pour clarifier la situation. Sans permis de construire et donc avec une centrale à béton mobile, Jackie et les riverains regretteraient de ne pas avoir de recours pour mener leur requête au tribunal administratif, si cette centrale s'installait bien proche de leurs habitations.