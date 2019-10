Bruay-la-Buissière: jusqu'à 10.000 personnes sont attendues à la grande braderie du Relais-Emmaüs samedi

Bruay-la-Buissière, France

La grande braderie de rentrée du Relais-Emmaüs Artois ouvrira ses portes ce samedi 5 octobre à 9h30. Elle attire chaque année jusqu'à 10.000 visiteurs. L'espace de vente est encore agrandi de 2460 mètres carrés. Ce sont au total près de 9.000 mètres carrés de boutiques, chapiteaux et autres lieux ouverts sur lesquels s'étaleront les bonnes affaires.

La braderie finance l'activité du Relais qui emploie actuellement 450 personnes en réinsertion - Photo fournie par le Relais-Emmaüs Artois

Une grande nouveauté fait son apparition: en plus des traditionnels vêtements, chaussures et linges de maison sont désormais aussi proposés les invendus de gros sites internet ou les produits qui leur ont été retournés. "Les prix proposés pendant la braderie sont divisés par quatre par rapport au prix de vente intial", explique Pierre Duponchel, le président du Relais-Emmaüs Artois. Seront donc proposés des meubles, des canapés, des tables, de l'électroménager, etc. Le Relais reçoit aujourd'hui entre 20 et 50 camions par semaine de ces marchandises.

Une braderie solidaire pour financer des emplois

Cette grande braderie solidaire permet de financer les activités du Relais, une structure dont l'activité est la collecte, le tri et la valorisation de vêtements collectés dans les bennes à vêtements bien connus du grand public. Son objectif premier est de créer de l'emploi: 450 personnes travaillent ainsi actuellement sur le site du Relais de Bruay-la-Buissière. Ils sont 2000 sur l'ensemble de la France et un millier en Afrique. Seuls 5% des vêtements collectés sont proposés à la vente après avoir été soigneusement sélectionnés, notamment dans les magasins Dingue Fringue du Relais. Le reste des vêtements collecté part à l'export, soit pour être revendus soit pour être recyclés.

La Grande Braderie d'automne, c'est le samedi 5 octobre, de 9h30 à 17h, ZAL du Possible - 1987 Rue du Chemin des Dames, à Bruay-la-Buissière.