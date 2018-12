Les radars brûlés pourraient être remplacés par des radars mobiles

Vaucluse, France

Depuis le 17 novembre 250 radars ont été détruits et plus de 1.500 actes de vandalisme recensés. La moitié du parc, qui compte environ 3.200 radars fixes est hors service.

7 des 26 radars vauclusiens sont H.S.

Pour leurs détracteurs, les radars incarnent le "racket" de l'Etat contre les automobilistes mais pour Antoine Ruiz consultant en sécurité routière en Vaucluse, "si faire un excès de vitesse ça coûte cher à l'auteur de l'infraction, casser un radar ça coûte cher à tout le monde."

Le manque à gagner pour l'état et les frais engendrés pour le remplacement du matériel vandalisé cela représente des sommes qu'il faudra bien aller chercher ailleurs si l'on veut continuer par exemple à entretenir les routes ou à réparer les ronds-points

Il faudra trouver l'argent ailleurs.

Mais le plus piquant dans l'affaire c'est de penser que ces radars hors service ne seront sans doute pas remplacés à l'identique mais que ces dégradations vont accélérer la mise en service d'un matériel plus moderne, plus efficace et donc plus répressif, comme notamment des radars mobiles.