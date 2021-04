A Brumath, la maison alsacienne du 18e siècle est finalement sauvée

Les habitants la voyaient déjà à terre. Finalement la maison alsacienne en colombage, du 18e siècle, de Brumath (Bas-Rhin) va être sauvée et restaurée annonce le maire de la commune ce mardi 24 avril sur sa page Facebook. "Après de nombreuses heures de réunion et de négociation avec les porteurs du projet, j’ai le plaisir de faire savoir à tous les Brumathois et à tous les amoureux du patrimoine local, que la maison alsacienne de Brumath sera sauvée", lance Etienne Wolf sur le réseau social.

L'émoi des habitants entendu

L'affaire était pourtant mal embarquée. Plusieurs habitants s'étaient unis autour d'une association pour s'opposer à la construction d'un immeuble de onze logements. "Le bailleur social Alsace Habitat sensibilisé à la sauvegarde de cette maison alsacienne s’est porté candidat au rachat de cette maison dans l’objectif de la restaurer", détaille le maire de la commune.

Etienne Wolf espère que cette décision "apaisent les esprits et que nous puissions ensemble nous projeter positivement dans un dialogue constructif." France Bleu Alsace avait interviewé l'élu début avril sur le sujet. Il estimait alors que le coût de la rénovation était trop élevé.