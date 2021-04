Brune Poirson renonce à son mandat de députée de Vaucluse

Une page politique se tourne définitivement dans la 3ème circonscription électorale de Vaucluse. La députée (LREM) Brune Poirson quitte son siège à l'Assemblée nationale et passe la main à son suppléant Adrien Morénas qui l'avait déjà remplacée lors de son entrée au gouvernement.

Je veux me tourner vers d'autres horizons : Brune Poirson

Agée de 38 ans, Brune Poirson dit vouloir se "tourner vers d'autres horizons" et ne plus faire de politique "formellement." L'ancienne secrétaire d'Etat à la Transition écologique (de 2017 à juillet 2020) ne sait pas encore quelles seront ses nouvelles fonctions demain mais elle entend "continuer à porter, sous d'autres formes, un combat concret et sans renoncements en faveur de la transition écologique et solidaire."

Brune Poirson poursuit officiellement une mission confiée par le gouvernement sur l'éducation au développement durable. Elle est également engagée auprès de la Fondation de la mer et continue de s'occuper des relations internationales au sein de son mouvement La République En Marche.