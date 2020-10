"Bruno Kohlhuber est un héros" a déclaré Marlène Schiappa lors de l'hommage national pour le sapeur-pompier

Plus d'une centaine de pompiers et d'élus des Alpes-Maritimes ont rendu hommage ce jeudi matin à Bruno Kohlhuber, sapeur-pompier de 49 ans disparu dans la Vallée de la Vésubie le soir de la tempête Alex, le 2 octobre 2020. Marlène Schiappa ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur a prononcé l'éloge funèbre sur le parvis de la préfecture des Alpes-Maritimes au Centre Administratif de Nice (CADAM). Une cérémonie d'hommage en présence de la femme de Bruno Kohlhuber et de ses trois fils. Marlène Schiappa s'est adressée à plusieurs reprises à la famille du commandant disparu en intervention. La ministre a parlé de peine partagée "même si les mots paraissent dérisoires face au chagrin que vous ressentez". Marlène Schiappa a salué le courage et l'engagement de Bruno Kohlhuber tout au long de sa carrière de sapeur-pompier.

Loyauté, courage et dévouement

Votre engagement force le respect des autres et de toute la Nation, le commandant Bruno Kohlhuber est un héros a déclaré la ministre déléguée au ministre de l'Intérieur. Marlène Schiappa a promis à la femme et aux trois fils de Bruno Kohlhuber que la Nation serait à leurs côtés. A la fin de cette cérémonie, Bruno Kohlhuber a été reçu à titre posthume la médaille de Chevalier de la Légion d'Honneur.

Tous les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont l'âme blessée et le cœur qui saigne

Les camarades du commandant Bruno Kohlhuber salue son courage, son grand cœur et son engagement. Le commandant Jean Giudicelli se souvient d'un grand homme. Aujourd'hui avec les disparitions de Bruno Kohlhuber et de Loïc Millo, l'âme des pompiers est blessée et notre cœur saigne précise le commandant niçois. Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes pensent aussi très fort à la famille de Loïc Millo disparu lui aussi avec Bruno Kohlhuber mais qui n'a toujours pas été retrouvé.