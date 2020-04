Bruno Ligocki, président d' Emmaus à Montluçon : "C'est presque un renoncement d'appeler aux dons"

"Ne les laissons pas retourner dans la rue". Voici le message d'Emmaüs France, ce dimanche, alors qu'une grande campagne de dons a été lancée afin d'assurer la pérennité des sites partout sur le territoire hexagonal. Les activités de tous les compagnons sont à l'arrêt, c'est donc une perte importante de revenu qui guette les communautés françaises.

Parmi eux, 4 groupes communautaires existent dans notre région : à Aubière et Puy-Guillaume dans le Puy-de-Dôme, à Moulins et Montluçon dans l'Allier. A Montluçon, justement, 15 compagnes et compagnons sont présents dont 3 familles avec chacune deux enfants. Le président de la communauté d'Emmaüs de la cité bourbonnaise répond à nos questions.

FBPA : Emmaus qui lance un appel aux dons, c'est inédit....

Bruno Ligocki : Oui, c'est presque un renoncement. L'idée de cette communauté c'est de faire en sorte que les gens qu'on accueille vivent du travail qu'ils produisent. C'est ce qui verticalise. Depuis 70 ans, Emmaus France démontre qu'on peut faire vivre plus de 4 000 personnes grâce à ce que tout le monde jette. Mais aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Un certain nombre de communautés risquent d'être amenés à fermer leurs portes et à remettre à la rue des gens qui en viennent. C'est grave.

C'est le cas en Auvergne ?

Ca pourrait être le cas dans des communautés fragiles. Vous remarquerez que cet appel aux dons est fait au début du deuxième mois de confinement. Cela veut dire qu'Emmaus s'est organisé lors du premier mois : les communautés les plus riches, les plus anciennes, les plus construites, ont fait des dons en argent pour aider les communautés les plus fragilisés. Je préside une communauté à Montluçon, qui a deux ans et demi d'existence : sans le concours de cette solidarité, on serait en très grande difficulté et au bout du deuxième mois, il nous faudrait prendre des décisions difficiles.

A Montluçon, vous êtes à l'arret depuis le 16 mars ?

Totalement. On avait pas au départ, et nous n'avons toujours pas de moyens de protection. La communauté respecte donc les mesures de confinement en vigueur en France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la communauté prend en charge totalement les compagnes et compagnons. L'éclairage, la nourriture, les vêtements, le soin : l'ensemble des besoins d'une personne est en cause, pas seulement l'activité opérationnelle.

A quoi vont servir les dons récoltés ?

A ça, justement. Le système de solidarité du mouvement est à l'os. Nous n'avons pas les réserves d'argent de la Banque de France. Tout le monde a raclé sur ses fonds de tiroirs. L'idée est de couvrir ce deuxième mois et aussi le début de la reprise. Sur un bassin comme Montluçon, très atteint sur le plan économique, il est bien évident que les gens à qui on s'adresse sont aussi frappés par la crise. Ils ne seront pas immédiatement en capacité de dépenser les sommes qu'ils nous donnaient avant la crise.