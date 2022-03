Carburants : Les pétroliers ne sont "pas des profiteurs" dit Bruno Marchat du groupe limousin Picoty

Après des semaines de hausse, les prix des carburants repartent (un peu) à la baisse depuis ce lundi, mais ils restent tout de même à des niveaux très élevés : plus de 2 euros le litre en moyenne, quel que soit le type de carburant. Pourquoi, et qu'est-ce qui nous attend ? Invité ce mardi matin de France Bleu Limousin, le Secrétaire général du groupe pétrolier limousin Picoty, basé à la Souterraine (23), Bruno Marchat, a indiqué qu'il s'agissait là "d'une situation de crise tout à fait exceptionnelle, je crois qu'on n'a pas connu ça depuis de très, très, très nombreuses années". "Les marchés se sont affolés suite à l'invasion russe en Ukraine" a-t-il poursuivi, "les marchés se sont rassurés quand ils ont vu que Ukrainiens et Russes se retrouvaient à la table des négociations, même si rien n'a abouti aujourd'hui. Ça conduit quand même à faire baisser le cours. Et aussi, il ne faut pas oublier que le Covid-19 fait encore des siennes, notamment en Chine (...)".

La parité euro-dollar joue aussi en défaveur de l'Europe

Le prix du baril de pétrole "est juste au dessus de 100 dollars ce matin" a observé Bruno Marchat (alors qu'il était monté à plus de 130 il y a quelques jours). "Il n'est pas impossible que dans la journée, on passe en dessous de 100 dollars" a-t-il prédit, tout en instant sur un autre point plus rarement évoqué : la parité dollar euro. "Il y a dix ans, avec un euro, on achetait 1,4 dollar. Aujourd'hui, avec 1 euro, on achète 1,09 dollar. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos importations coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui que ce qu'elles coûtaient il y a quelques années, ça, c'est un choix de la Banque européenne. Bien évidemment, à l'inverse, bien ça favorise les exportations, mais ça nous pénalise fortement sur les importations de produits pétroliers" a expliqué Bruno Marchat.

L'évolution des prix des carburants restent donc également tributaires de l'évolution du conflit en Ukraine. "Supposons que les négociations entre les Ukrainiens et les Russes cessent et que la guerre s'amplifie : il y aura à nouveau une flambée des cours" a analysé le Secrétaire général du groupe Picoty, estimant que pour les jours qui viennent, les prix devraient "vraisemblablement" continuer à baisser.

Je n'ai vraiment pas le sentiment d'être un profiteur

Interrogé en fin sur les propos de Marine Le Pen le week-end dernier, accusant les pétroliers d'être des "profiteurs de guerre", Bruno Marchat a jugé que "ce serait scandaleux si c'était le cas. Malheureusement, les politiques connaissent bien mal la problématique de la distribution pétrolière en France. C'est une chaîne de valeurs. Il y a les raffineurs, qui sont souvent aussi dans l'extraction, le raffinage et la distribution. Nous ne sommes pas des industriels, nous sommes des commerçants. Je n'ai vraiment pas le sentiment d'être un profiteur" a-t-il affirmé, confirmant que la marge sur un litre vendu était aujourd'hui de "2 ou 3 centimes d'euro". "L'Etat et Jean Castex nous encouragent à faire un effort supplémentaire de 5 centimes d'euro. C'est juste pas possible pour nous. Ça représenterait sur 4 mois une perte de marge de 2 millions 500 000 euros à peu près. Je vous encourage à regarder les bilans de Picoty et vous comprendrez pourquoi on ne peut pas suivre cette demande du gouvernement" a-t-il conclu.