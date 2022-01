BTP : "Certains chantiers tournent au ralenti" à cause des absences liées au Covid-19

Il y a de plus en plus d'absents sur les chantiers à cause du Covid-19. C'est l'un des nombreux problèmes que doit gérer le secteur du BTP en ce début d'année 2022, en plus de la pénurie de certains matériaux et le manque de main d'œuvre. "On est un peu perturbé sur nos chantiers. On est au ralenti mais on n'a pas d'arrêts significatifs. Par contre, c'est vrai qu'on est en sous-effectif un peu de partout", reconnaît ce mardi matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire Didier Brosse, président de la fédération du BTP dans la Loire.

Selon lui, c'est en ce début janvier que l'effet des fêtes se fait sentir, avec un nombre de contaminations en augmentation. "Mais on reste vigilant, on a réactivé nos protocoles, on organise nos chantiers. On fait confiance aux salariés, aux chefs d'entreprises, aux conducteurs de travaux pour organiser le poste de travail et travailler en sécurité. On a renforcé aussi systématiquement les mesures sanitaires avec des nettoyages quotidiens, des désinfections..." explique le président. "Globalement, on y arrive assez bien dans l'ensemble."

Ne pas mélanger les équipes quitte à allonger la durée du chantier

Contexte sanitaire oblige, certains chantiers prennent du retard, mais pour Didier Brosse "c'est une question de bon sens." "Il est évident que dans une pièce exiguë, on va pas mettre plusieurs salariés de différentes entreprises. On essaye de ne pas mélanger nos équipes, et forcément quand on a des absences sur un chantier, on ne préfère pas combler ces absences et risquer de provoquer une propagation plus importante du virus", confie le président de la fédération du BTP dans la Loire. "On est plein de bonne volonté. Je crois que le bâtiment n'a jamais traîné les pieds pour attaquer des chantiers et pour recréer de l'activité. Donc il faut accepter un peu de retard et c'est un paramètre de plus que doivent intégrer les clients, c'est à dire un peu de bienveillance. On espère que la situation se normaliser ces prochains mois."