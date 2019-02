Bucquoy : le succès inattendu d'une nouvelle formation de soigneurs pour animaux

400 candidats de toute la France avaient postulé pour intégrer cette toute nouvelle formation de soigneurs animaliers. Parmi eux, vingt ont été retenus : pendant un an, ils suivront un millier d'heure de cours et des travaux pratiques au Zoo d'Amiens.

Amélie, Aurore et Gwenaël vont suivre pendant un an la formation de soigneurs animaliers

Bucquoy, France

De plus en plus d'émissions télévisées y sont consacrées : le métier de soigneurs d'animaux est devenu très convoité ! La preuve : une toute nouvelle formation a été lancée lundi au lycée professionnel Saint-Joseph de Bucquoy, une petite commune de 1 500 habitants près de Bapaume (Pas-de-Calais). Près de 400 candidats de toute la France avaient postulé car il n'en existe que six similaires dans tout l'hexagone. Et finalement une vingtaine seulement ont été sélectionnés.

Une ancienne conseillère Pôle Emploi

Parmi eux Gwenaël, venu de Béthune, qui a travaillé plusieurs années dans une animalerie. "J'aimerais désormais m'intéresser aux félins et aux primates" explique le trentenaire. Aurore 22 ans recherche également de l'exotisme. "Je voudrais changer des chiens et chats et me pencher maintenant vers les reptiles". Mais parmi les nouveaux élèves, d'autres comme Amélie, 31 ans, sont parfaitement étrangers au milieu animalier. "J'ai été gérante d'auto-école puis conseillère Pôle emploi mais quand ce n'est pas notre passion, on fait vite le tour" regrette-t-elle.

Les 20 élèves iront au Zoo d'Amiens pour les travaux pratiques © Radio France - Sarango

Les établissements animaliers ont du mal à recruter

Tous vont désormais suivre la même formation : un millier d'heure réparti sur un an avec des experts venus notamment du Zoo d'Amiens partenaire de l'établissement. "La responsable scientifique, le chef des soigneurs, le chargé de communication interviendront pour différents modules" détaille Lilian Moissonnier, enseignant en Zootechnie et responsable de cette nouvelle formation. Des discussions sont également en cours avec Nausicca à Boulogne-sur-Mer ou encore des parcs britanniques. "Ils nous ont clairement dit qu'ils n'arrivaient pas à recruter des profils qu'ils cherchaient" explique Lilian Moissonnier. "C'est -à-dire des gens sérieux, polyvalents sur les aspects sanitaires, sécuritaires car ce seront les premiers à entrer dans les enclos le matin".

Alors cela signifie-t-il un emploi garanti à l'issue de cette formation qui coûte quand même 7.500 euros ? "Comme ce sont des professionnels qui font cours, ils seront forcément bienveillants" espère Lilian Moissonnier. Le lycée professionnel de Bucquoy s'attend à nouveau à énormément de demandes pour la prochaine promotion : les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu'en juin avant un jury de sélection à l'automne prochain.