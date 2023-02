Budget 2023 : Charleville-Mézières se serre la ceinture

Le débat d'orientations budgétaires avait déjà donné le ton en décembre. Le vote du budget primitif l'a confirmé ce jeudi soir. 2023 sera l'année de la rigueur budgétaire à Charleville-Mézières.

L'inflation, la multiplication par quatre des factures d'électricité et de gaz et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires territoriaux représentent à elles seules 5 millions d'euros de dépenses supplémentaires. "Une situation financière inédite et douloureuse", indique le document présenté en conseil municipal ce jeudi.

Mission par mission, service par service, la majorité municipale s'est donc attelée, depuis le mois de septembre, à traquer les économies à réaliser.

La liste des efforts demandés est longue

"Tous les secteurs sont mis à contribution", annonce le maire Boris Ravignon.

Les associations voient leurs subventions baisser de 10% et devront participer au paiement des factures d'électricité, de gaz et d'eau pour les locaux qui sont mis à leur disposition. L'aide apportée aux organisateurs d'évènements, comme le Festival mondial des théâtres de marionnettes, sera réduite. Et la ville prévoit également une "stricte maîtrise des dépenses" pour ses propres animations comme la Plage ducale ou la Nuit Blanche. Les Dimanches au bord de l'eau sont abandonnés.

En tant qu'employeur, la municipalité ne remplacera plus les départs à la retraite, réduira le recours aux contractuels et aux heures supplémentaires payées. Les moyens accordés aux services voirie, propreté et espaces verts seront "optimisés", ce qui, en temps de disette, signifie vraisemblablement "réduits". "La surface des espaces verts ne s'est pas réduite, il y a toujours autant de rues à nettoyer et donc le risque de cette politique radicale de non-remplacement des départs en retraite est de faire peser sur des agents moins nombreux, une charge de travail équivalente voire croissante", réagit, Olivier Gille, représentant du personnel du syndicat majoritaire UNSA. "Le personnel ne doit pas être la seule variable d'ajustement".

Le secteur de la petite enfance, de l'éducation et de la jeunesse ne sont pas épargnés. Les écoles Pierre Mendès-France et Calmette fermeront leurs portes à la rentrée de septembre 2023.

La crèche familiale ne prend plus d'inscription et fermera lorsque les enfants accueillis actuellement seront scolarisés. Les 22 assistantes maternelles employées par la Ville qui gardaient les enfants à leur domicile partiront à la retraite, seront licenciées ou reclassées dans les crèches collectives ou d'autres services municipaux. "Dans les Ardennes où il y a quand même beaucoup de problèmes sociaux, détruire des services publics de la petite enfance, ce n'est quand même pas la première chose qui me viendrait à l'idée pour faire des économies", s'indigne Clément Raveaux, papa d'un garçon de deux ans et demi qui fréquente la crèche familiale et auteur d' une pétition contre sa fermeture . "La crèche familiale éprouvait des difficultés à trouver des enfants et le reste à charge pour chacun d'entre eux s'élevait à 7000 euros pour la municipalité", explique Armelle Lequeux, adjointe au maire chargée de la petite enfance.

Une autre surprise attend les parents : l'arrêt des accueils de loisirs le mercredi, à partir du mois de septembre. "Mais les enfants pourront être gardés dans nos centres sociaux et selon le nombre d'enfants qui resteront sans solution, nous réouvrirons de petits pôles, par exemple dans une école, mais en ville de manière à ne plus avoir de frais de bus et de chauffage des deux immenses bâtiments actuels", nuance Armelle Lequeux.

"Aucun service public n'est remis en cause. On les réorganise", assure Boris Ravignon. "Il y avait d'autres choix budgétaires à faire que de casser des services publics", réagit le conseiller municipal d'opposition communiste Sylvain Dalla-Rosa qui a voté contre ce budget primitif.

Pas touche aux impôts

Si l'effort porté sur les dépenses apparaît considérable, il était hors de question pour la majorité municipale d'utiliser le levier fiscal afin d'équilibrer le budget.

"Depuis notre arrivée en 2014, on a essayé de se guérir de cette facilité qu’avaient les municipalités précédentes consistant à augmenter la fiscalité chaque année, ce qui nuisait à l’attractivité de notre ville. Et puis c’est un bon principe d’essayer de protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens", commente Boris Ravignon. Pour réaliser 5 millions d'euros d'économies, il aurait fallu augmenter la taxe foncière de 15%.

Les taxes foncières des propriétaires carolomacériens augmenteront néanmoins car les services fiscaux ont revalorisé de 7,1% la base d'imposition, indexée sur la valeur locative des biens et donc sur l'inflation. Cela générera 1,9 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires pour la ville de Charleville-Mézières.

Des investissements préservés

Ce train de mesures de rigueur visent à limiter la hausse des dépenses, mais aussi à préserver les capacités d'investissements de la ville de Charleville-Mézières. "Notre obsession, c'est de continuer à investir", martèle Boris Ravignon. Les investissements sont maintenus au même niveau qu'en 2022, soit près de 20 millions d'euros.

Le plus gros morceau, c'est le marché de performance énergétique conclu avec un prestataire privé pour le remplacement et la gestion de l'éclairage public. Un investissement de 24 millions d'euros sur 15 ans pour lequel la ville compte bien être aidée, notamment par l'Etat à travers le fonds vert. 4,5 millions d'euros sont engagées dès cette année 2023. "Par nécessité", se justifie le maire. Car le prestataire garantit, une baisse de consommation de 30% dès 2024 et de 82 % à terme.

Sont donc prioritaires les investissements qui permettent de réduire la consommation d'énergie, comme la rénovation thermique des bâtiments municipaux. Autre axe prioritaire : la sécurité du quotidien. "C'est un choix tout à fait indispensable", assume Boris Ravignon. Si les recrutements prévus dans la police municipale sont différés, l' agrandissement du centre de surveillance urbaine qui reçoit les images de la centaine de caméra de vidéosurveillance est maintenu.

Enfin, si le niveau d'investissement ne recule pas malgré le contexte financier, c'est aussi pour "respecter les engagements que nous avons pris", indique Boris Ravignon. Ainsi, la sécurisation des écoles, la piétonnisation de la place Ducale, l'installation d'une passerelle piétonne et cycliste à côté de la passerelle Bayard, l'aménagement d'habitats adaptés et de terrains familiaux pour le relogement des gens du voyage du Bois-d'Amour sont toujours à l'ordre du jour. "Et c’est aussi une manière de contribuer à l’animation de l’économie locale", ajoute le maire de Charleville-Mézières.

Un cas à part : le projet de complexe sportif de la Ronde-Couture. Les difficultés pour trouver des entreprises qui répondent aux marchés, la découverte d'une pollution sur le parc Brossolette, l'inflation ont fait grimper le coût du projet de 21 millions à 36 millions d'euros. Le reste à charge de 11 millions d'euros pour la ville n'est plus soutenable. Le projet sera revu et retardé. Des impératifs subsisteront : la reconstruction de la piscine et du gymnase des Mésanges, ainsi que l'installation d'un terrain de football synthétique.