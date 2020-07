Budget participatif : 300 projets en Indre-et-Loire se disputent une enveloppe de 1,4 million d'euros

1,4 million d'euros, c'est le montant de l'enveloppe allouée par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire pour lancer son premier budget participatif. 300 projets ont été déposés, validés et soumis au vote sur internet qui vient de se terminer. Les plus plébiscités recevront une subvention.

Améliorer le cadre de vie, créer des activités de loisirs, développer du lien social ou porter des projets directement liés à l'environnement, c'est en tout 300 projets pour lesquels vous avez pu voter depuis le mois de juin sur le site du Conseil départemental d'Indre-et-Loire à l'occasion du premier budget participatif. Les projets les plus plébiscités seront récompensés (environ un tiers des 300 projets validés). Le budget total pour cette opération s'élève à 1,4 million d'euros.

Les lauréats seront connus cette semaine

Exemple d'un projet de proximité, celui du petit village de Faye-la-Vineuse dans le Sud Touraine, 80 des 260 habitants se sont mobilisés pour la création notamment d'un jardin potager sur une parcelle de près de 600 m² qui appartient à la commune et qui est en friche. Janick Louise Adèle est membre de ce collectif d'habitants. "L'idée de départ était de créer un îlot de verdure pour lutter contre le réchauffement climatique afin que les habitants puissent se retrouver autour d'activités communes comme un jardin qui est un vecteur de sociabilité. Le souhait est de faire un potager afin d'alimenter la cantine de l'école du village et permettre aux personnes âgées qui sont nombreuses de les aider à faire leur jardin".

Autre exemple de projet, la lutte contre le gaspillage

Parmi les 300 projets qui sont en lice, bon nombre concernent l'environnement et nos modes de consommation comme la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore la revégétalisation de l'espace publique et privé. C'est le projet que s'est lancé sur la métropole de Tours la toute jeune association "la belle et la blette" installée à la Riche. "Nous voulons lancer un atelier de transformation de fruits et légumes invendus et faire des conserves, créer de l'emploi et notamment en insertion" explique son président Clément Abrassart. "L'idée est de vendre mais aussi de redistribuer ces conserves (soupes, confitures, compotes, etc.) aux associations caritatives et notamment à la banque alimentaire. Notre projet global s'élève à environ 100.000 euros. Nous sommes aussi à la recherche de mécènes et d'un local sur la métropole de Tours".

Les lauréats à ce budget participatif seront connus d'ici 48h. Pour l'équilibre dans les territoires, il n'y aura pas plus de trois projets retenus par canton dans chacune des deux catégories (moins de 18 ans et plus de 18 ans).