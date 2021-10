Budget participatif de la région Occitanie : cette année, la thématique c'est la citoyenneté mondiale

Vous avez une bonne idée pour développer la citoyenneté et vous cherchez à la faire financer ? La région Occitanie lance la troisième édition de son budget participatif. Cette année le thème c'est "l'Occitanie ouverte sur le monde" Une idée qui permettrait d'œuvrer pour la construction d'une société plus pacifique, tolérante et inclusive. Cela peut passer par des rencontres-débats, des créations culturelles, des concerts.

L'an dernier, la région a financé 44 projets, par exemple l'organisation d'une coupe du monde locale de foot à Montpellier avec 16 équipes de différentes nationalités qui aura lieu le mois prochain. La région a financé les maillots et les coupes (2 700 euros)

Avec une enveloppe budgétaire de 60.000 euros pour l'année 2021, le budget participatif « L'Occitanie ouverte sur le monde » offre à chacun la possibilité de présenter des initiatives locales en faveur d'une citoyenneté partagée.

« Notre région au cœur de la Méditerranée est depuis toujours une terre où se côtoient des femmes et des hommes d'origines différentes qui cultivent le « vivre ensemble ». Nous sommes tous des citoyens du monde et avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde meilleur. Je ne peux qu'encourager les initiatives prônant la solidarité et l'union. Avec ce budget participatif, chaque citoyen peut ainsi proposer des projets mêlant valeurs humaines, mixité sociale et bien vivre ensemble » Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Ce budget participatif s'adresse aux citoyens d'Occitanie porteurs de projets qu'ils soient individuels ou collectifs, publics ou privés (associations, entreprises, collectivités, collectifs d'habitants, coopératives, centres de formation...).

Vous avez jusqu'au 15 novembre 2021 pour déposer vos projets sur la plateforme.