Budget participatif de Paris : le vote est ouvert pour choisir les projets qui vont être financés

C'est le moment de voter (jusqu'au 28 septembre 2021) pour le budget participatif de Paris. Un nouveau système a été mis en place : le jugement majoritaire. Soixante-deux projets, parmi les 217 proposés par des citoyens pour améliorer la capitale et qui ont eu le plus de suffrages, seront retenus.

Le vote pour le budget participatif de la ville de Paris ouvre ce jeudi. Il se termine le 28 septembre 2021. Pour voir les projets, il suffit de se connecter sur le site du budget participatif de la capitale. Pour voter il faut être parisien.

Le jugement majoritaire : une nouvelle façon de donner son avis

Cette année, la mairie de Paris teste le jugement majoritaire qui permet de nuancer les avis. Vous avez le choix entre "J'adore", "j'aime", "pourquoi pas", "pas convaincu". Cette méthode permet de mesurer "plus finement l'acceptabilité, voire le rejet" des projets et permettra donc aux Parisiens de "nuancer leur avis", avance Anouch Toranian, adjointe de la maire socialiste Anne Hidalgo, chargée de la participation citoyenne. "C'est aussi une méthode plus intuitive et plus accessible au plus grand nombre", ajoute-t-elle.

Inventé par les chercheurs Michel Balinski et Rida Laraki, développé par l'association Mieux voter, le jugement majoritaire avait été testé en 2020 lors de la consultation en ligne sur les 149 propositions de la Convention citoyenne sur le climat.

Soixante-deux projets seront retenus

Depuis 2014, la capitale consacre 5% de son budget d'investissement annuel, soit 100 millions d'euros, à cet outil qui permet de financer des projets proposés par les Parisiens.

Cette année, le budget participatif financera seulement 60 projets d'arrondissement, plus deux projets pour tout Paris, avec un budget maximum de 2 millions d'euros chacun. Ce plus petit nombre de projets retenus doit permettre une mise en place plus rapide.

Des projets nombreux et divers

Les projets proposés au vote sont nombreux et divers et concernent beaucoup de domaines comme l'environnement, la culture, la jeunesse, la solidarité, le cadre de vie, le transport etc.

Cela va de la végétalisation des murs, à la couverture des courts de tennis en passant par la rénovation des fontaines, la restauration de chapelles, une proposition de fresque, la mise en place de tableaux numériques dans les classes ou encore le sauvetage des réverbères du Louvre.

En tout, les Parisiens ont le choix entre 217 projets. Il est possible de voter pour des projets d'arrondissements et des projets pour tout Paris.

Depuis 2014, 2788 projets ont été réalisés.