Budget participatif de Paris : près de 500 projets soumis au vote des Parisiens

Tous les Parisiens sont appelés à voter jusqu'au 1er octobre pour des projets proposés par des habitants pour embellir ou améliorer la vie dans la capitale. La mairie de Paris réserve 100 millions d'euros sur son budget d'investissement pour financer les projets les plus populaires.

Les Parisiens sont appelés aux urnes en septembre ! Pas besoin de carte électorale, il ne s'agit pas d'une élection officielle, mais de voter le budget participatif de la ville de Paris. Chaque année depuis 5 ans, la mairie met de côté 100 millions d'euros pour réaliser des projets proposés par des habitants ou des associations.

Près de 500 projets soumis au vote

Pour 2017, près de 500 projets ont été proposés. Et pour choisir les heureux élus qui seront financés, la mairie demande aux habitants de voter ! Cette année, les associations et les particuliers ont proposé des maraudes médicales pour les sans-abris, des plantes aquatiques pour protéger les poissons du Canal Saint-Martin, le passage des équipements d'entretien de la voirie à une technologie à air comprimé pour économiser l'eau, ou de nombreuses initiatives plus localisées dans chaque arrondissement.

"Habituellement, une mairie fonctionne à partir du programme politique sur lequel a été élu le ou la maire. Le message du budget participatif c'est de dire que vous aussi, en tant qu'expert de la vie quotidienne, vous avez des choses à proposer" - Ari Brodach, responsable du budget participatif à la mairie de Paris

Les particuliers et les associations porteuses des projets les présentent au public, place de la bataille de Stalingrad à Paris, ce samedi. © Radio France - M.B.

Cinq millions d'euros pour le projet sorti en tête en 2016

Le projet qui est sorti en tête l'an dernier, avec 18 000 votes, visait à fournir des abris faciles à déplacer et à monter pour les sans-abris qui logent sous les ponts ou dans des gymnases, en attente d'un hébergement d'urgence.

Doté d'un budget de 5 millions d'euros, le projet n'a pas encore été réalisé, mais "les porteurs de projet vont se réunir mi-octobre, et la mairie va lancer des appels à projet auprès de designers et d'architectes pour concevoir des abris modulaires pour les sans-abris, qui soient disponibles avant que le système d'hébergement d'urgence puisse leur offrir une solution d'hébergement un peu plus pérenne", explique Ari Brodach.

Une participation encore faible

En 2016, seuls 93 000 Parisiens ont pris part au vote, soit 7,3% de la population de la capitale. "Mais c'est une hausse de 40% par rapport à l'année précédente", se réjouit le responsable du budget participatif à la mairie de Paris. Les Parisiens peuvent voter en ligne, sur le site de la mairie, ou dans les urnes disséminées un peu partout dans Paris, dans les mairies d'arrondissement, les marchés, les gymnases et autres lieux publics.