Budget participatif et citoyen : 33 projets élus dans les Landes

Les projets lauréats du budget participatif landais ont été dévoilés ce mardi soir au Pôle culturel de Saint-Pierre-du-Mont. Trente-trois projets ont été retenus après le vote de 52908 Landais. La thématique du sport et des loisirs est la plus représentée.

Département Landes, France

Le premier budget participatif citoyen des Landes va permettre de financer 33 projets dans tous les cantons du département. Un million et demi d'euros vont être dépenser pour concrétiser des projets imaginés et choisis par les Landais.

Les 33 lauréats ont été dévoilés, ce mardi 10 décembre, lors d'une cérémonie au Pôle culturel de Saint-Pierre-du-Mont. 958 idées avaient été déposées tandis que 367 ont été retenues pour être soumises au vote des Landais de 7 ans et plus.

Les sports et loisirs plébiscités

Les projets de la catégorie "sports et loisirs" sont les plus représentés (28% des projets). On en retrouve deux dans le top 5 : le parc de loisirs multisports nature porté par l'association Roquefort Sarbazan sports nature (2640 votes) et la maison de l'Adour du Pays Grenadois de l'association la Grange (1897 voix) à Larrivière-Saint-Savin. Tous les deux font partie de la catégorie des projets exceptionnels puisqu'ils vont recevoir 100 000 euros chacun.

La solidarité, la culture et le patrimoine en deuxième position

Les Landais ont aussi beaucoup voté pour les projets en lien avec la solidarité et l'inclusion (18%). L'association La Roue Tourne 40 arrive en deuxième position avec 2186 voix. Elle va toucher 19 000 euros pour acheter des handivélos. Cela permettra aux personnes handicapés de profiter gratuitement des pistes cyclables de notre département.

Les Landais défendent également la culture et la patrimoine (18%). Ils ont par exemple voter pour rénover l'église de Guinas à Cachen (1001 voix). Ils ont aussi choisi d'aider Les hérons du Lac à acheter une cinquantaine de paires d'échasses pour initier les enfants de Biscarrosse et des alentours (944 voix) .

L'éducation et la jeunesse

Les projets liés à l'éducation et à la jeunesse sont les moins représentés (6%). Celui des enfants de l'école de Duhort-Bachen a d'autant plus de mérite d'être récompensé (1137 voix). Les écoliers ont obtenu 2000 euros pour acheter des outils et des jardinières pour leur projet de jardin participatif et médiéval.

Tous les projets ici