Buhl : "C'est formidable qu'il soit là", le nouveau médecin vient de s'installer dans la commune

C'est la bonne nouvelle de ce début d'année 2022, le docteur Philippe Millet vient de s'installer à Buhl. Il remplace l'un des praticiens parti à la retraite. Pendant plus d'un an, la municipalité s'est mobilisée pour trouver un médecin. Il a rencontré ses premiers patients ce lundi 3 janvier.

C'est la bonne nouvelle de ce début d'année dans le secteur du Florival, à Buhl, la commune a un nouveau médecin, il s'appelle le docteur Philippe Millet. Il a pris ses fonctions ce lundi 3 janvier. Il remplace le docteur Hoog, parti à la retraite. Il y a désormais deux médecins, pour s'occuper d'un secteur de 7.500 habitants, touché par le phénomène de désert médical.

Soulagement dans le secteur du Florival

Le tout nouveau praticien vient donc épauler le docteur Anne Schreiber, installée déjà dans le centre médical de la commune. Il vient de Meurchin, dans le Pas-de-Calais. Philippe Millet a trouvé un successeur pour le remplacer là-bas, ce qui le soulage.

Il connait bien l'Alsace, puisqu'il y séjournait pendant ses vacances, il venait régulièrement y voir son fils, installé depuis plusieurs années dans la région : " Les gens sont contents, ils sont satisfaits d'avoir un médecin traitant. Il y avait de l'impatience qu'un praticien s'installe ici. Je connais l'Alsace et je vais lier plus contact avec la population et l'accueil est très agréable", confie le docteur Philippe Millet à France Bleu Alsace.

Le docteur Philippe Millet, entouré de Marianne Loewert, adjointe au maire de Buhl et d'Yves Coquelle, le maire de la commune © Radio France - Guillaume Chhum

Les premiers patients ont apprécié aussi le contact avec le nouveau médecin. C'est accueilli avec un soulagement, notamment pour les personnes qui faisaient plusieurs kilomètres, pour aller chercher un médecin à Soultz ou Guebwiller. Ce n'était pas évident d'en trouver un.

La mobilisation des élus de Buhl a payée

Cette installation, c'est une satisfaction pour le maire de la commune Yves Coquelle, mais aussi son adjointe Marianne Loewert, cette dernière s'est très investie dans le dossier, après une année de recherches. Les élus s'étaient fortement mobilisés pour tenter de trouver une solution pour trouver un médecin. Ils avaient lancé un SOS et étaient partis à sa recherche il y a un an.

Le nouveau bureau du docteur Philippe Millet © Radio France - Guillaume Chhum

"Il y a un an, nous étions en train de manifester avec les banderoles dans la neige pour trouver un médecin. Et maintenant on a le résultat, c'est parti aujourd'hui ! " se satisfait le maire de Buhl. C'est aussi une très bonne chose pour tous les élus et habitants du secteur.

Le nouveau médecin et sa consœur font des consultations sur rendez-vous, mais aussi libres. Ils font aussi des visites à domicile. Son carnet est déjà plein pour les trois semaines à venir.

