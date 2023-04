Buitoni : nouveau rassemblement des salariés devant Nestlé contre la fermeture de l'usine de Cauvy

Les 113 salariés Buitoni refusent de perdre leur emploi pour une erreur qu'ils estiment ne pas avoir commise. Après l'annonce par la direction la semaine dernière, de la fermeture de l'usine Buitoni à Caudry , une cinquante d'entree eux ont pris le bus jusqu'à Issy-les-Moulineaux pour manifester leur désarroi devant Nestlé, maison-mère de l'entreprise. L'année dernière, un scandale sanitaire avait sévi l'entreprise : 56 enfants ont été condamnés à la bactéries E.coli après avoir mangé une pizza Buitoni. Deux sont morts.

"Nestlé doit assumer"

Cet après-midi, les salariés comptaient bien se faire entendre de la direction et de leurs collègues du siège de Nestlée France. Florent, l’un des boulanger de l’usine, les interpelle à travers les baies vitrées. " On montre notre colère avec les pétards, on tape sur les vitres. Est-ce qu'ils se rendent compte eux, la situation dans laquelle on est aujourd'hui?"

Sur la banderole, la phrase "Nestlé doit assumer", retentit sans cesse. Alexandre, à la maintenance de l’usine, précise : "On y est pour rien et malheureusement c'est nous qui allons payer les pots cassés. Je veux que Nestlé reconnaisse tout ça et qu'il nous trouve une solution!".

Les syndicats reçus par la direction, rien de concluant

Les représentants syndicaux ont été reçus par la direction. Une réunion d’une petite heure, et rien de neuf à la sortie, d’après eux : Nestlé maintient la fermeture. Le groupe cherche un repreneur pour l’usine et les 113 salariés encore sur place, mais la déléguée UNSA, Valérie Bracq, reste sceptique "peut-être qu'ils vont retrouver un repreneur, mais notre notre crainte aujourd'hui c'est que ce soit un repreneur qui ne dure qu'un an ou deux et qu'après ça se termine comme on le voit directement." Face à cette inquiétude, les salariés de Caudry scandent "on continue la bagarre!", et promettent de poursuivre leur mobilisation.