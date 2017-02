Buncey : les "voisins vigilants" le sont-ils vraiment ?

Depuis 2 ans, les habitants de Buncey, près de Châtillon-sur-Seine, participent au dispositif "voisins vigilants". Mis en place à l'origine pour mettre fin à une série de cambriolages, le dispositif a t-il convaincu les 400 habitants de ce village ?

"Si je n'alerte pas la police, mon voisin le fera." Ce message, ainsi qu'un oeil noir sur fond jaune, sont affichés sur des grands panneaux à l'entrée et à la sortie de Buncey. Ce village de 400 habitants, à 5 km de Châtillon-sur-Seine, a adopté depuis 2 ans le dispositif "voisins vigilants.'" Au départ, c'était pour mettre fin à une série de cambriolages : Buncey est situé sur une route très passante, la D971, une route qui permet d'aller de Dijon à Troyes.

L'oeil des voisins vigilants surveille l'entrée et la sortie de la commune © Radio France - Thomas Nougaillon

Depuis 2 ans donc, les gendarmes s'appuient sur un réseau de 8 "référents". Des habitants qui ont pour mission de surveiller les maisons de leurs voisins et contacter les militaires s'ils repèrent par exemple un véhicule suspect. Bilan de ces deux années: plus aucun vol n'a été commis.

Une dizaine de voitures cambriolées l'été dernier

Mais ce dispositif est loin de convaincre tout le monde. Alain par exemple, un habitant de Buncey, raconte que l'été dernier, malgré les "voisins vigilants", au moins une dizaine de voitures ont été cambriolées, et que sa voisine a été victime d'une tentative de cambriolage il y a à peine deux mois.

Et pour ceux qui s'inquiètent des dérives possibles de ce système, la mairie répond qu'un gendarme a expliqué au conseil municipal, que les voisins vigilants "ne sont ni une milice, ni un appel à la dénonciation (...) le but n'est pas non plus "de se substituer aux forces de l'ordre" il s'agit simplement "d'un dispositif qui s'inscrit dans une démarche citoyenne (...) un dispositif qui a "déjà fait ses preuves" en matière de délinquance.