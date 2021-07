Les Bureaux du Coeur veulent héberger les sans-abri dans les entreprises sarthoises

Profiter des bureaux d'entreprises vides le soir et le week-end pour héberger des sans-abri : c'est le concept des Bureaux du Cœur, lancés à Nantes il y a quelques mois. En Sarthe, la nouvelle délégation lance un appel aux entreprises et associations pour être opérationnelle à la rentrée.

Des bureaux vides la nuit et tout le week-end, pendant que certains dorment dehors : c'est à partir de ce constat que les Bureaux du Cœur ont vu le jour à Nantes. Une initiative qui essaime en Sarthe avec la création d'une délégation en mai dernier, qui entend héberger dès septembre de premiers sans-abri dans des entreprises. Les co-délégués, Jean-Luc Catanzaro et Emmanuel Alix sont à la recherche de patrons prêts à ouvrir leurs locaux ou à accompagner les "invités", mais également d'associations prêtes à assurer le suivi social.

Un toit pour sortir de la rue

"On a des locaux chauffés vides la nuit et le week-end pour beaucoup d'entreprises. Autant que ça permettre d'apporter un complément de solution aux hébergements qui existent dans notre pays", lance Jean-Luc Catanzaro. Les Bureaux du Cœur s'occupent de faire le lien entre l'entreprise volontaire, un référent, et une association qui gère le suivi social de la personne hébergée.

"Il suffit d'accueillir la personne dite 'invitée' dans un dispositif encadré, avec un certain nombre de règles, explique le co-délégué en Sarthe. Il lui faut _un endroit pour dormir, pour poser quelques affaires, une petite kitchenette pour manger et une douche_. C'est le dernier point qui est le plus compliqué !" L'objectif est d'offrir une solution de moyen-terme, avec un hébergement d'un à plusieurs mois dans une entreprise.

Recherche de locaux et bénévoles

"Au niveau des Bureaux du Cœur, on est présents régulièrement dans l'accompagnement, pour suivre si tout se passe bien", indique Jean-Luc Catanzaro. L'association cherche donc autant des entreprises pouvant ouvrir leurs bureaux que des employés prêts à devenir référents pour assurer le suivi de la personne hébergée, même si leur entreprise n'ouvre pas ses locaux. "Le référent s'occupe de faire l'état des lieux à l'arrivée et à la sortie, et un point de situation chaque mois", précise le co-délégué des Bureaux du Cœur. Les associations locales sont aussi invitées à se signaler pour intégrer le dispositif.

Seule une entreprise sarthoise, l'agence immobilière d'entreprise Art'Im, s'est pour l'heure lancée dans le dispositif : elle devrait accueillir dès septembre un premier sans-abri, "il lui reste juste la douche à installer", précise Jean-Luc Catanzaro. Le démarchage d'entreprises va s'accélérer à la rentrée, en misant sur ce premier exemple pour rassurer les dirigeants qui pourraient encore se montrer frileux à l'idée d'ouvrir leurs locaux.