Burger King à Aubière : une quarantaine d'opposants manifestent avant l'ouverture

Malgré la signature de l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture du fast-food, le collectif de riverains opposés à ce projet à cet endroit, s'est de nouveau mobilisé. Les habitants craignent des bouchons, des nuisances et des problèmes de sécurité devant chez eux.

Les opposants au Burger King d'Aubière (Puy-de-Dôme) ne lâchent pas le morceau. Alors que l'ouverture du fast-food semble proche (fin novembre, d'après le service communication de Burger King), une quarantaine de riverains ont manifesté samedi 28 octobre devant l'établissement. Ils s'opposent toujours, non pas à l'ouverture de cet établissement en tant que telle, mais à l'emplacement qui a été choisi. Le fast-food a été construit dans une impasse, près d'un lotissement d'habitations. Les opposants craignent de gros bouchons, des nuisances et des problèmes de sécurité pour l'accès des secours, notamment à cause du drive.

Maison avec vue sur Burger King

L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture de l'établissement a été signé le 12 octobre. Malgré cela, le collectif maintient la pression. Samedi matin, ils ont sorti leur voiture du garage et se sont garés dans leur rue qui mène à une impasse. À gauche, l'entrée du parking du fast-food avec à peine 15 places. À droite, le lotissement de maisons. "Regardez, la rue est déjà coincée", pointe du doigt Claude, un habitant, "quand on sait que Burger King draine environ 1.000 voitures par jour, on se demande où les gens vont se garer". André est en première ligne, les fenêtres de sa maison donne sur l'entrée du parking : "cela va être infernal. C'est déjà très difficile à certaines heures de circuler dans l'impasse, alors quand il y aura le drive ici, cela ne sera plus possible !" À l'inverse d'André qui a acheté sa maison il y a 41 ans, Irène s'est installée récemment, il y a quatre ans, et raconte qu'elle "n'aurait jamais acheté là, si elle avait su".

Le Burger King d'Aubière a été construit au bout d'une impasse. © Radio France - Justine Dincher

Un nouveau recours en justice ?

Dans ce fast-food, 110 personnes, dont 40 en CDI, devraient y travailler à terme. "Je ne suis pas contre un commerce qui s'ouvre", explique Irène, "un commerce qui s'ouvre permet de faire travailler des gens, tout le monde est 'pour'. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe où." Outre les problèmes de nuisances liées à la circulation, les riverains répètent que la sécurité n'est pas garantie. "Je défie les pompiers et la grande échelle de passer dans cette rue, si il y a des voitures de garer. À ce moment là, celui qui a pris la décision de signer l'autorisation d'ouverture, assumera ses responsabilités", explique Paul. Une fois que le fast-food sera ouvert, les riverains envisagent de déposer un recours en justice contre le drive.