Le whopper arrive à Pau. Pour les non initiés, il s'agit du sandwich emblématique de Burger King, qui ouvre son premier fast-food en Béarn aujourd'hui.

Burger King débarque à Pau. Le premier fast-food de la marque en Béarn ouvre ce jeudi. Le groupe américain avait quitté la France en 1997, il rouvre des enseignes depuis 2012 et a racheté son concurrent Quick il y a deux ans. Un "BK", pour les intimes, a ouvert à Tarbes en juin, c'est donc au tour du Béarn. Le restaurant de Pau a recruté 83 salariés : 8 à temps plein, les autres avec des contrats de 24 heures par semaine.

À la veille de l'ouverture officielle, le restaurant était encore en rodage, mais quelques privilégiés impatients ont pu dévorer le fameux whooper. "C'est une enseigne qu'on attend depuis longtemps à Pau et en France, raconte Sébastien. Et ça y est! Avant, il fallait aller en Espagne". Tous sont curieux de tester, certains vantent la qualité des produits, qui seraient meilleurs que chez la concurrence.

Burger King s'installe dans un secteur déjà bien pourvu en fast-food, entre Mc Donald's, Quick et KFC. Il faut dire que le restaurant est bien situé, proche de l'université, du cinéma mega CGR (qui appartient au même groupe), du centre commercial Leclerc et pas trop loin du centre-ville, encore plus quand le bus à haut niveau de service entrera en service.

C'est de la concurrence, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde - P. Thouvenin, patron de cinq Mc Donald's

Pas de quoi inquiéter toutefois la concurrence. Philippe Thouvenin est propriétaire de cinq restaurants Mc Donald's dans l'agglo, dont celui de Pau-Université, juste à côté du Burger King. "Ça fait partie du jeu. Burger King est absent depuis 22 ans, nous on est là depuis 27 ans. C'est de la concurrence, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde" explique-t-il.

Pour les amoureux de la diététique, sachez qu'un whopper c'est 730 calories, 508 pour un big mac. Sans compter le soda et les frites. Bon appétit!

