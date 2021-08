Burger King ouvre ses portes à Mayenne ce mercredi 11 août 2021

En quelques mois, la chaîne de restauration rapide Burger King a ouvert deux restaurants dans le département. Ce mercredi 11 août 2021, Burger King ouvre son deuxième fast-food dans le département, à Mayenne. Il se situe dans la zone d'activités de l'Huilerie, près de l'Hyper U, à quelques centaines de mètres de son concurrent historique : McDonald's.Les fans mayennais de Burger King attendent cette ouverture avec impatience.

En février dernier lors de l'ouverture de Burger King à Laval, les clients s'y sont rendus en masse pour déguster les burgers de la chaîne. Ce mercredi, l'établissement de Mayenne s'attend aussi à accueillir du monde, malgré la mise en place du pass sanitaire à l'entrée du restaurant.

Le Burger King de Mayenne peut accueillir plus d'une centaine de personnes à l'intérieur et une quarantaine sur la terrasse. Un service de drive sera également mis en place. Burger King à Mayenne sera ouvert tous les jours de 11h à 22h, et jusqu'à 23h pour le service drive. Initialement prévue au printemps 2021, l'ouverture a été repoussée de quelques mois pour des raisons techniques. "Il y a toujours moyen de mayenner avec l'arrivée de Burger King à Mayenne", écrit la chaîne de restauration rapide dans un communiqué, visiblement ravi de conquérir le territoire mayennais.