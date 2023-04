Burger King profite d'un vide juridique pour vendre "basque"

Vous prendrez bien un supplément Basque ? Quick avait déjà sorti un hamburger avec une sauce au piment d'Espelette. C'était à l'époque, en 2011, dans le cadre d'une campagne "French Touch". Aujourd'hui, Burger King va plus loin et lance ses "Masters Basques" : deux burgers, au bœuf et au poulet, avec des tranches de chorizo, de la tomme de brebis des Pyrénées et une sauce au piment d'Espelette. Selon la publicité qui passe à la télé , ces 'Masters Basques' seraient "encore meilleur que nos meilleurs burgers !" Des sandwichs qui n'ont de basque que le nom et une petite pincée de piment... mais juridiquement, la firme américaine en a tout à fait le droit.

Faute morale mais pas juridique

Si la mention "basque" dans le nom de ces produits est éthiquement discutable, son utilisation n'est pas légalement frauduleuse à cause d'un vide juridique. "Il n'y a pas d'usurpation parce qu'il n'y a pas de marque territoriale Pays Basque" regrette Paxkal Indo, président du Conseil de développement du Pays Basque . "Un travail avait été commencé (NDLR : il y a une quinzaine d'années) mais il n'a pas pu aller au bout parce que c'est toujours compliqué de se mettre d'accord sur un minimum ou un maximum de critères pour créer une marque territoriale. Peut être que cette affaire avec Burger King va nous remettre au travail !" Pour l'instant, n'importe qui dans l'hexagone, et même ailleurs, a le droit d'apposer "Pays Basque", "Basque" ou même "Euskal Herri" sur un produit pour mieux le vendre sans risque de poursuite.

"On sait que le piment d'Espelette est un argument de vente. Mais on n'a aucun outil qui nous permet de nous opposer à l'utilisation du piment d'Espelette"

Pour les appellations d'origine protégée (AOP) la réglementation est plus stricte. Le produit doit répondre au cahier des charges. "Dans ce cas précis, l'entreprise qui prépare les sauces pour cette firme a fait le boulot comme il fallait" déplore Panpi Olaizola, président du Syndicat du piment d'Espelette . Elle est entrée en contact avec le syndicat, elle a même envoyé des échantillons de la sauce utilisée dans les burgers. "Elle atteste que le tout est respecté" regrette le président. "Nous avons travaillé également en collaboration avec l'INAO, l'Institut des appellations d'origine, qui n'a pas trouvé d'argument contre l'utilisation du piment d'Espelette."

Nous avons tenté de joindre la direction de Burger King France. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'avons pas reçu de réponse.