Burkini à Grenoble : avant même le changement de règlement des piscines, la polémique reprend

La mairie de Grenoble avait annoncé qu'elle donnerait sa position avant l'été et tout semble indiquer que la modification du règlement des piscines sera au menu du prochain conseil municipal, le 16 mai. Le texte devrait d'ailleurs être étudié ce mardi en commission. Et la polémique reprend.

Le cheminement a été long. Depuis les actions d'Alliance Citoyenne en 2019, la majorité municipale grenobloise s'était engagée dans un processus d'écoute et de réflexion sur la question du règlement des piscines. La décision du maire de Grenoble semble faite, si on lit entre les lignes d'un faux suspense qui doit tenir jusqu'au lundi 16 mai, date du prochain conseil municipal.

Si on comprend bien le fond de l'argumentaire porté dans sa récente lettre au président de la république, Eric Piolle, le maire (EELV) de Grenoble veut faire bouger les lignes, et comme il l'explique ici au Dauphiné Libéré, le but est de ne laisser place à aucune discrimination. Cette phrase vient le souligner : "À Grenoble, nous veillerons à ce qu’aucun règlement intérieur d’aucun équipement public ne constitue une injonction ou une discrimination". Il entend ainsi les arguments de collectifs comme Alliance Citoyenne pour qui le burkini est une manière pour celles qui l'adoptent, de profiter d'un service public qu'elles ne pourraient pas fréquenter sans changement de règlement intérieur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Equation politique insolvable ?

Mais il se heurte à une autre interprétation de la situation, ailleurs dans le champ politique, à droite comme à gauche, qui voit plutôt dans l'autorisation et la banalisation de vêtement comme le burkini une forme de patriarcat, et de légitimation du sexisme. D'où cette équation politique insolvable : ceux qui affirment lutter contre les discriminations sont désignés par leurs opposants comme étant promoteurs d'une forme d'oppression. Plus le temps passe et plus ces positions-là semblent irréconciliables.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au conseil municipal le 16 mai

Son opposition au conseil municipal était déjà vent debout contre l'idée d'autorisation du burkini, une nouvelle série de réactions a donc émergé depuis la fin de semaine et les messages clairs dans les dernières communications d'Eric Piolle. Pour Alain Carignon, c'est un référendum qui devrait trancher la question. Et de proposer un rassemblement le 16 mai prochain : "j’appelle les Grenoblois à venir ce jour-là exiger un référendum".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A gauche non plus, tout le monde n'est pas convaincu par le bien-fondé de ce changement de règlement des piscines. Des anciens élus municipaux ont fait part de leurs doutes et de leurs inquiétudes dans une tribune en ligne ici. Ils pensent et écrivent que la mairie se trompe en prenant cette décision : "Le changement du règlement des piscines conduirait à satisfaire les revendications d’un islam politique, c’est-à-dire d’une idéologie totalitaire et radicale".

Communiqué du Groupe Nouvel Air, Socialistes et Apparentés

Le groupe d'opposition de gauche au conseil municipal, soutenu par le PS, a fait part lui aussi de son opposition dans un communiqué : "les élus "Nouvel Air, Socialistes et Apparentés", profondément attachés aux valeurs républicaines de vivre ensemble, d'émancipation et d'égalité entre les femmes et les hommes, tiennent à réaffirmer clairement et fermement leur opposition face à cette délibération. Ce texte fracture notre Conseil municipal, mais aussi la majorité municipale elle-même, de nombreux élus ayant conscience que le burkini n'est ni un simple maillot, ni une tenue de bain comme les autres. [...] Nous appelons donc nos collègues membres du Conseil municipal, par-delà nos sensibilités politiques respectives, à se retrouver sur l'essentiel en ne donnant pas leur aval à une décision d'une telle gravité."

Question : "l'arc humaniste" sera-t-il entièrement derrière le maire de Grenoble, au conseil municipal ? Et quelles répercussions cette décision emblématique pourrait-elle avoir au plan national dans le cadre de la construction de l'union de la gauche en vue des législatives ? Le 16 mai, c'est aussi le premier jour du dépôt officiel des candidatures aux législatives dans les préfectures.

En France, plusieurs autres communes ont déjà autorisé le burkini dans le règlement intérieur de leurs piscines, comme Rennes par exemple.