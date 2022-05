Burkini à Grenoble: le tribunal administratif suspend partiellement le nouveau règlement des piscines

C'est la première fois en France qu'un "déféré laïcité", procédure qui accompagne la loi contre les séparatisme de 2021, était examiné par un Tribunal administratif ce mercredi à Grenoble. C'est en effet par ce déféré utilisé contre "une décision qui porte gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics", que le Préfet de l'Isère, à la demande du ministre de l'intérieur Gérard Darmanin, avait décidé d'attaquer la délibération du conseil municipal de Grenoble dans l'affaire dites "du burkini". Le 16 mai dernier une courte majorité grenobloise a en effet approuvé une modification du règlement des piscines qui permet de se baigner dans une tenue couvrante, moulante, additionnée possiblement d'un élément "flottant" ne devant pas dépasser mi-cuisse - en l'espèce les jupettes des burkinis - et c'est justement cet article que vise le TA de Grenoble dans sa décision.

Suspension de l'article 10 du règlement des piscines

Le Tribunal de Grenoble décide de suspendre l'exécution de l'article 10 du règlement des piscines. Le tribunal estime "qu’en permettant aux usagers du service public communal des piscines de Grenoble de porter des tenues « non près du corps », sous la seule condition qu’elles soient moins longues que la mi-cuisse - comme c’est le cas notamment du burkini -, c’est à dire en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux, les auteurs de la délibération approuvant le nouveau règlement des piscines ont gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public". Il y a de forte chance que le débat, d'autant que c'est le premier du genre, connaisse un prolongement devant le conseil d'Etat.

En attendant, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait demandé au préfet de l'Isère de saisir le tribunal, a salué sur le réseau social Twitter "une excellente nouvelle". Dans un autre message, il indique que "L’Etat continuera de combattre toutes les promotions du communautarisme. J’en prends l’engagement."

Intérêt général versus liberté individuelle

Au cours de l'audience ce mercredi après-midi, Pascale Leglise - directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, venue appuyer devant le tribunal le déféré du Préfet de l'Isère - a estimé qu'il s'agissait d'un règlement adopté sous la pression d'une minorité "extrémiste" portée par des "convictions religieuses et agressives". "On ne parle pas ici de liberté religieuse mais du fonctionnement d'un service public", qui ne peut pas être adapté simplement "pour satisfaire une revendication religieuse". Le nouveau règlement des piscines à Grenoble n'est en rien, pour Pascale Leglise, une décision d'intérêt général, "y compris au sein même de la religion musulmane puisqu'une grande majorité de femmes musulmanes se baignent dans les piscines publiques sans aucun souci". La décision grenobloise est, ajoute-t-elle, à "visée électoraliste" et susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public.

"Je ne sais même pas quoi répondre à ça", a répliqué en audience Me Aude Evin pour la mairie de Grenoble. "Restons dans le droit". Pour l'avocate parisienne le principe de neutralité du service public s'applique à celles et ceux qui le font fonctionner "mais pas aux usagers". Dans l'espace public ce qui prévaut c'est la liberté d'opinion, de religion, tant qu'elle ne menace pas d'autres principes comme l'ordre public. Or il n'y ici "aucun risque avéré de trouble à l'ordre publique. Rien n'a été signalé dans les piscines où la baignade en burkini est déjà autorisée, comme à Rennes". Pour l'avocate de la ville de Grenoble la décision grenobloise permet simplement "de se baigner dans la tenue qu'on souhaite" à partir du moment où elle respecte les règles d'hygiènes "du code de la santé et du sport". Le Tribunal administratif de Grenoble a donc décidé de lui donner tort, concernant en tout cas l'article 10 du règlement.