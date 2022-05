Burkini : "Un retour en arrière pour l'égalité femmes-hommes", dénonce le candidat RN en Isère Alexis Jolly

La modification du règlement intérieur des piscines municipales grenobloises, adoptée hier, a laissé des traces. Adoptée d'un cheveu, par 29 voix contre 27, elle a vu la majorité municipale se fracturer entre pro et anti-burkini. Les groupes d'opposition ont aussi quitté la séance à l'issue du vote. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a déjà annoncé la fin des subventions pour la ville de Grenoble, et le préfet de l'Isère a déjà annonce qu'il saisirait le tribunal administratif.

Des actions soutenues par le Rassemblement National (RN), par la voix de son porte-parole en Auvergne-Rhône-Alpes, et candidat sur la 6e circonscription de l'Isère, Alexis Jolly. "C'est ce qu'il fallait faire. Il faut couper le robinet à toutes les collectivités qui financent les associations pro-burkini, et faire la chasse à ces associations très nombreuses, et qui surfent sur la vague de la montée du communautarisme pour imposer des vêtements religieux, des horaires séparés dans les piscines, et bien d'autres choses encore. Il faut utiliser tous les moyens en notre possession pour faire tomber cette délibération."

Il faut utiliser tous les moyens en notre possession pour faire tomber cette délibération - Alexis Jolly, candidat RN sur la 6e circonscription de l'Isère

Alexis Jolly estime "que pas mal de Grenoblois ont la gueule de bois aujourd'hui. C'est une décision qui a été faite sans les consulter, et c'est un retour en arrière pour l'égalité femme-homme. C'est un très mauvais signal donné par le maire de Grenoble, et qui risque d'avoir un écho dans la population et auprès des islamistes qui ne cessent d'exprimer leurs revendications." Candidat sur la 6e circonscription de l'Isère, il promet, à l'instar de Marine Le Pen, de combattre le burkini à l'Assemblée nationale. "Les députés RN défendront l'interdiction du port du burkini dans l'espace public, et pas seulement dans les piscines. Il faut que tous les républicains, au sens large, travaillent pour interdire ces outils qui sont des affichages d'un extrémisme religieux. Il s'agit d'un outil de soumission de la femme demandé par les islamistes. Contrairement à Eric Piolle, nous faisons la différence entre les musulmanes qui ne réclament pas le port du burkini et les extrémistes religieux qui veulent le faire porter de force."