Burn-out, absentéisme, surcharge de travail : le tribunal de Valence lance un SOS

C'est une prise de parole rare dans une institution plutôt habituée au silence. Une conférence de presse s'est tenue ce mercredi 22 juin au tribunal judiciaire de Valence. Burn-out, absentéisme, pleurs, surcharge de travail : les conditions de travail sont devenues intenables. Le président souhaite une prise de conscience rapide et appelle à l'aide les pouvoirs publics.

Un tribunal en sous-effectif

"Ma hantise, c'est que quelqu'un ait un mauvais geste", lâche Luc Barbier, le président du tribunal judiciaire de Valence. Depuis son arrivée, il est interloqué par le mal-être du personnel : "Je vois des gens pleurer en plein milieu de leurs phrases. Des gens qui sont rassurés de voir leur collègue à leur place le matin. C'est très inquiétant".

La situation est devenue intenable. Le tribunal judiciaire de Valence - compétent sur l'ensemble de la Drôme - possède 5,85 juges et 1,89 pour 100 000 habitants. La moyenne française se situe à 10,9 juges et 3 procureurs. Au parquet, le service fonctionne en temps normal avec 10 magistrats. Mais l'un d'eux est arrêt maladie et il manque toujours un procureur. L'ancien étant parti à la retraite il y a quatre mois. Céline Nainani le remplace par intérim : "Malgré ces absences, nous avons une charge de travail très élevée. Nous gérons 759 déferrements par an, autrement dit des comparutions immédiates, des comparutions par procès verbal".

"J'invite le garde des Sceaux à venir dans nos locaux" - Luc Barbier, président du tribunal judiciaire de Valence

Les délais d'audiencement s'allongent : il faut moyenne un an à un an et demi pour qu'un délit soit jugé. La surcharge de travail a des conséquences également sur le travail des avocats. "Nous disons à nos clients qui se plaignent des délais que c'est normal, que la justice prend son temps. Alors qu'à l'intérieur, nous sommes très en colère", témoigne Nicolas Poizat, bâtonnier de la Drôme. Une situation confirmée par Guillaume Fort, avocat au bureau de la Drôme. Il y a dix jours, l'un des ses dossiers a été renvoyé : "Un dossier de violences conjugales dans lequel une femme était terrorisée. Heureusement, elle est tombée sur un magistrat de très grande qualité et le dossier sera rejugé dans un délai plus court. Mais le délai est raccourci parce que l'audience a été alourdie et que le magistrat devra la finir bien plus tard que prévu".

Au manque de personnel, s'ajoutent des conditions de travail précaires. Des bureaux sous les toits, non climatisés où la chaleur devient insupportable en été ; des greffiers entassés les uns sur les autres dans un bureau qui croule sous les dossiers ; un manque de sécurité avec un service d'ordre à l'entrée derrière une table déployée près d'un simple portique. Bref, le bâtiment est dans son jus : la moquette n'a pas été changée depuis 25 ans, les peintures s'écaillent et le réseau wifi plus adapté aux enjeux actuels. Impossible de dématérialiser les procédures, les canaux sont trop petits.

Alors quelle solution ? Un "nouveau tribunal", répond Luc Barbier. Une Arlésienne, en témoignent les dossiers sur un projet de construction qui s'entassent depuis des années dans le bureau du nouveau président. Et en attendant le nouveau tribunal, M. Barbier réclame de nouveaux locaux mieux dimensionnés le temps des travaux. "J'invite le garde des Sceaux et le Président à venir dans nos locaux pour se rendre compte de la situation", conclut-il.