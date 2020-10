Buste de Georges Clemenceau décapité à Villeneuve-sur-Yonne : un acte "inacceptable" pour la mairie

Stupeur et indignation à Villeneuve-sur-Yonne. Jeudi 8 octobre, le buste de Georges Clemenceau, qui trône devant la mairie depuis son inauguration en 2018, a été retrouvé décapité. Un outil métallique a vraisemblablement été utilisé. La plaque, sous la statue, a également été vandalisée à coup de feutre jaune fluo. On y a rayé les mentions de "ministre de la Guerre". Des dégradations qui choquent le premier adjoint au maire de Villeneuve-sur-Yonne, Jean Kaspar. "C'est un acte de vandalisme inacceptable, qui bafoue la démocratie, la République et notre histoire, réagit l'élu. Il est indigne de ceux qui l'ont commis."

Une plainte déposée

Georges Clemenceau, est l'un des présidents du Conseil de la Troisième République, entre 1906 à 1909, puis de 1917 à 1920. C'est lui qui a donc pris les commandes à la fin de Première guerre mondiale et redonné espoir aux troupes, ce qui lui a valu le surnom de "Père de la victoire". Mais Georges Clemenceau est aussi connu sous le sobriquet de "Briseur de grèves", après avoir durement maté les mouvements du début du XXème siècle. "Dans toute histoire il y a une part de lumière et une part d'ombre qu'il faut assumer dans sa totalité. Et non en sélectionnant les parties positives de cette histoire et d'en négliger les négatives", poursuit Jean Kaspar.

Le buste de Georges Clemenceau avait été inauguré en 2018. - Fabrice Loiseau

La commune de Villeneuve-sur-Yonne a décidé de porter plainte.