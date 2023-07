Buvette "anti-flics" : la ville de Nantes et la préfecture condamnent

Sur la buvette notamment, des messages et un jeu hostiles à la police (photo d'illustration).

La ville de Nantes et la préfecture de Loire-Atlantique condamnent la façon dont a été décorée une buvette lors du festival de musique des "Scènes vagabondes", le week end dernier dans le parc de la roseraie, à côté de la Beaujoire. On pouvait y lire des messages haineux et un jeu anti-police, qui représentait notamment des policiers morts ou blessés.

"À aucun moment, l'habillage de cette buvette n'a été validé"

*"À aucun moment cet habillage de la buvette, gérée par des membres d’un collectif associatif, n’a été présenté ni validé par l’équipe d’organisation qui n’a donc pas pu prendre en amont connaissance des dessins et inscriptions. Ils ont été occultés rapidement après qu’*une personne du public est venue interpeller un des organisateurs à ce sujet", explique la mairie dans un communiqué.

Enquête interne

Elle précise aussi qu'une enquête interne va être ouverte, les organisateurs de l'événement rappelés à l'ordre et les personnes responsables du montage et de la tenue de la buvette n'auront pas le droit de participer aux prochaines éditions des "Scènes vagabondes".

La préfecture annonce que son côté que "parce que ces appels à la haine ne sauraient rester impunis dans notre République", le préfet a immédiatement procédé à un signalement au procureur de la République.