Buxerolles : le conseil municipal vote la fermeture du bureau de poste

D'ici le premier semestre 2023, il n'y aura plus de bureau de poste à Buxerolles, troisième ville de la Vienne. Ce lundi soir, le conseil municipal a voté la fermeture du bureau au profit d'une agence postale communale dans les locaux de la mairie et de deux relais poste chez des commerçants. Une centaine d'habitants se sont mobilisés, à l'appel du conseiller municipal d'opposition Ludovic Devergne, contre la décision de la majorité.

Des services plus réduits

"La mairie c'est la mairie, la poste c'est la poste, bientôt on aura tous les services à la mairie, pour moi c'est inacceptable", peste Jean-Marie, habitant de Buxerolles depuis 40 ans. Dans les agences postales, les services de base comme envoyer une lettre restent possibles, par contre les services financiers sont bien plus réduits. Le maire défend son choix par la baisse des amplitudes horaires du bureau de poste.

En novembre 2021, il est passé de 32 heures d'ouverture par semaine à 28 heures. "Le schéma est toujours le même, fermeture une demi-journée, puis une journée et on nous explique qu'il faut d'autres solutions, assure le maire Gérald Blanchard. Il y avait plusieurs façons de réagir comme attendre une nouvelle dégradation des horaires. On voulait proposer une autre alternative. On veut agir pour ne pas subir."

Avant le conseil municipal, des habitants de Buxerolles ont montré leur mécontentement. © Radio France - François Ventéjou

Pour de nombreux habitants, la méthode de la mairie choque. "Quand on propose au maire de faire une réunion publique pour échanger avec le peuple, il refuse", s'étonne Yves, Buxerollois. Pour Ludovic Devergne, conseiller municipal d'opposition, l'agence va avoir un impact sur la vie des habitants : "Ce sera payé avec leurs impôts et les services offerts seront différents, il n'y aura plus de conseiller financier." Ils devront aller dans le quartier des Couronneries, 20 minutes à pied du centre-ville de Buxerolles, "où il y a des files d'attente déjà longues", dixit Ludovic Devergne.