Buzançais : le conseil municipal vote en faveur de l'armement des policiers municipaux

Après Châteauroux, Buzançais devrait devenir la deuxième ville de l'Indre à armer sa police municipale. Le sujet était examiné en Conseil municipal et la réponse est quasi-unanime : 23 votes pour et 4 voix contre. "Les policiers municipaux sont très souvent les premiers sur les lieux d’interventions à risque sur Buzançais et ont donc besoin d’être armés. Si nous souhaitons que nos policiers nous protègent, il faut aussi les protéger", justifie le maire de la commune, Régis Blanchet, expliquant répondre à une demande de ses effectifs.

Les policiers pourraient être armés en pistolet automatique de catégorie B à partir du premier trimestre 2022. Une demande d'armement a été transmise à la préfecture de l'Indre pour obtenir cette autorisation. Les policiers municipaux devront suivre une formation juridique, passer une visite médicale d'aptitude. Ils vont aussi avoir une formation à l'armement pendant sept jours et demi. Et ils continueront à suivre au moins deux fois par an des formations.