Buzançais : restriction sévère d'usage de l'eau

Les habitants de Buzançais et du hameau du Tesseau à Saint Lactencin vont devoir faire très attention à leur consommation d'eau. Comme l'an passé, le niveau de la nappe alimentant le secteur est en baisse. En conséquence, la préfecture prend des mesures spécifiques pour cette zone : il est strictement interdit d'arroser les jardins et terrains de sport entre 8h et 20h, de remplir les piscines et de laver la voirie. L'irrigation agricole est interdite également sur la même plage horaire.