Bretagne, France

Avant la grève à la SNCF, des applications à télécharger sur son smartphone

Mardi 3 avril, les cheminots sont appelés à commencer une grève perlée avec une alternance de deux jours de grève suivis de trois de travail. Si vous devez voyager ces prochaines semaines en train, voilà deux applications pour smartphone à télécharger. La première c'est SNCF qui permet d'avoir chaque jour à 17h les prévisions de trafic du lendemain avec les horaires des trains qui circulent. On peut même renseigner un mail et un numéro de portable pour être informé sur un voyage en particulier.

En raison d’une grève nationale #SNCF à partir du lundi 2 avril 2018 à 19h, la circulation des trains sera perturbée. La liste des trains circulant le 3 avril 2018 sera disponible dimanche 1er avril à partir de 17h sur l’appli SNCF. https://t.co/e2VaaSqWLt — SNCF (@SNCF) March 28, 2018

L'autre application smartphone c'est "EN GARE", qui permet d'avoir les informations sur la gare la plus proche notamment les services qui y sont disponibles (wc, distributeurs de billets, wifi, bureau des objets trouvés). On peut aussi y voir en temps réel les panneaux d'affichage des trains au départ et à l'arrivée. Enfin l'application permet de profiter de bons plans chez les commerçants de la gare comme un café offert par exemple pour l'achat d'un menu.

Vous allez passer en gare de Rennes ? Afin de profiter d'offres dans les commerces de la gare, pensez à télécharger l'appli #EnGare ! pic.twitter.com/0yczWxYw8I — PM733 #SNCF80ans (@ControleurPM733) March 27, 2018

Des futurs agriculteurs bretons font une vidéo pour parler du bien-être animal

Louise, Arthur, Tanguy et Gaëtan sont en BTS au Lycée La Ville Davy à Quessoy dans les Côtes d'Armor. Dans le cadre de leur formation, ils ont réalisé une vidéo de 13 minutes dans laquelle ils font découvrir le quotidien de 4 éleveurs bretons et leurs actions sur leurs fermes pour le bien-être animal. La vidéo se termine sur ce constat fait par les 4 futurs agriculteurs bretons : "le bien-être animal passe par le bien-être de l'éleveur". Une façon pour ces jeunes de "répondre aux critiques de certaines associations anti-élevage". Pour parler de leur projet, une page Facebook a été créée.

Une vidéo pour découvrir Rennes en 1948

Sur son compte Twitter, Rennes Ville Métropole a partagé cette semaine un petit film qui nous plonge dans le passé, dans le Rennes de 1948. Un film muet issu de la Cinémathèque de Bretagne. On y découvre en noir et blanc le parc du Thabor, la mairie, l'opéra, le parlement, le tramway qui traversait la ville à l'époque, les quais et même la Vilaine sans ses parkings. Les internautes sont enthousiastes et imaginatifs. Elodie commente "Le retour du tramway pourrait être très sympa!", un autre s'interroge "à quand la Vilaine sans les parking?".