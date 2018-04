Bretagne, France

Des solutions pour faire face à la grève à la SNCF

Le mouvement de grève perlée commence ce mardi à la SNCF. Il s'annonce très suivi avec peu de trains en circulation notamment en Bretagne. Pour les usagers, il y a quelques solutions pour faire face à cette grève. D'abord télécharger l'application SNCF pour connaitre avec précision les trains qui circulent ou non. La SNCF propose aussi aux voyageurs d'utiliser son service de covoiturage "IDVroom". Les trajets y sont gratuit pendant la grève (ils seront remboursés électroniquement par la SNCF). La SNCF tente aussi de relancer le stop, avec l'opération autostop-citoyen.fr. Pour cela un logo a été créé (à télécharger sur internet et à imprimer si on accepte pendant la grève de prendre gratuitement des passagers) ainsi qu'une page Facebook AutostopCitoyen pour mettre en lien les automobilistes et les voyageurs touchés par la grève. Une page Facebook qui ne compte pas beaucoup de messages pour l'instant. Certains internautes sont même un peu moqueurs.

Une nouvelle série vidéo imaginée par l'auteur de "Ma sœur, cette fée carabossée

Installé entre Rennes et Saint-Brieuc, Clément Moutiez a sorti en janvier 2016 un livre où il parle avec humour et tendresse de sa sœur adoptive porteuse de trisomie, Domitille, sa "fée carabossée". Clément Moutiez veut poursuivre son projet avec cette fois une série vidéo, où il aborde toutes les problématiques auxquelles peuvent être confrontées les frères et sœurs d'une personne handicapée. Une façon pour lui de répondre aux questions qu'on lui pose depuis la sortie de son livre. Le premier épisode est consacré à l'après-parents, Clément Moutiez utilise l'humour pour aborder un sujet pas évident mais très concernant. Ce premier numéro a été réalisé avec les moyens du bord, en solo avec un smartphone. Clément Moutiez cherche maintenant des soutiens pour développer cette série vidéo, du matériel notamment. Il pense aussi à une cagnotte en ligne pour l'aider à développer son projet.

Le bonheur est dans le pré, la preuve en vidéo

Voilà une vidéo qui met de bonne humeur! Celle des vaches de Louise dans les Côtes d'Armor qui profitent d'un rayon de soleil pour sortir dans leur pré. On y voit des vaches très heureuses, qui font même des petits sauts. Une vidéo partagée sur le compte Twitter d'AgriBretagne qui fait la promotion des éleveurs de notre région.