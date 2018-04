Bretagne, France

Le début ce lundi de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

L'expulsion des Zadistes de Notre-Dame-des-Landes a commencé à 3h dans la nuit de dimanche à lundi. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb l'a annoncé sur son compte Twitter.

Ce matin, à partir de 6h, la@Gendarmerie débutera une opération d’expulsion des occupants illégaux des terrains de Notre-Dame-des-Landes.

Conformément aux annonces du Premier ministre le 17 janvier, il s’agit de mettre fin à la zone de non droit. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) April 9, 2018

Un tweet en retard de trois heures remarquent certains twittos. D'ailleurs les internautes sont partagés sur les réseaux sociaux concernant cette évacuation. Certains applaudissent et soutiennent les forces de l'ordre. D'autres soutiennent les Zadistes.

Enfin force à la loi est de retour.... bravo pour l’évacuation de la #zad#nddl !! Allez jusqu’au bout — Ultimate2016 (@ultimatelemito) April 9, 2018

Je me réveille et je vois que la #ZAD#NDDL a été attaquée en force et de nuit. #Soutien aux camarades qui se battent pour montrer que des alternatives sont possibles ! — Anou G (@Anaelle_EAT) April 9, 2018

Selon certains messages sur Twitter, de nombreux journalistes ne peuvent pas approcher du site. C'est la gendarmerie qui fournit des images officielles de l'évacuation.

Après 2h de marche dans les bois les gendarmes nous sortent de la route des chicanes. Nous sommes une dizaine de médias nationaux. On ne nous laisse pas accéder au dispositif #Zad#expulsions@RMCinfopic.twitter.com/cTwKkh44Xn — Anais Denet (@AnaisDenet) April 9, 2018

L'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est à suivre en direct sur francebleu.fr

Fougères prépare sa 2ème journée citoyenne

Le 26 mai prochain aura lieu la 2ème édition des journées citoyennes de Fougères aura lieu le 26 mai prochain. Au menu, des ateliers citoyens de 9h à 13h. La première édition, en septembre dernier, avait déjà été un succès. Pour motiver les futurs participants, la ville de Fougères a réalisé une vidéo présentant les ateliers de l'an dernier.

Le 26 mai prochain, de nouveaux ateliers sont programmés (arrachage des mauvaise herbes, réalisation des fresques murales, ou encore nettoyage des trottoirs). Des tâches utiles à la vie de la commune mais aussi un moment de convivialité, qui se terminera autour d'un pique-nique au parc des Orières. Pour participer le 26 mai prochain, il faut s'inscrire grâce à un formulaire en ligne sur le site de la mairie.

La vente en ligne des billets pour l'exposition Debout !

Cet été, le Couvent des Jacobins à Rennes accueille Debout ! l'exposition d’œuvres d'art contemporain de la collection Pinault. Du nom de l'homme d'affaires et collectionneur originaire des Côtes d'Armor. Il déclare, à cette occasion : "Je suis attaché à ce que la collection que j’ai constituée soit présentée le plus largement possible au public. [...] Il va de soi qu’exposer à Rennes m’est un projet tout particulièrement cher. Il n’est de secret pour personne que je suis breton, dans toutes les fibres de ma personnalité et de mon caractère. J’aime Rennes, ville où j’ai vécu et travaillé [...]". L'exposition aura lieu au Couvent des Jacobins à Rennes du 23 juin au 9 septembre 2018 mais les billets sont en vente sur internet depuis ce week-end.