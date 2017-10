[BUZZ] L'île bretonne de Danielle Darrieux, la Drivapp à Locminé et les villes bretonnes autrement avec Evan de Bretagne

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Retour sur le décès de Danielle Darrieux

L'actrice s'est éteinte chez elle en Normandie à l'âge de 100 ans, on l'a appris ce jeudi matin. Depuis, les hommages se multiplient pour l'actrice qui a joué dans une centaine de films depuis les années 30. Danielle Darrieux, qui aimait la Bretagne, elle avait même acheté une île en 1954. L'île Stibiden dans le Golfe du Morbihan. Une île pour laquelle elle avait eu un coup de foudre.

Il s'agit d'un extrait de l'émission Carte Blanche d'Antenne 2 avec Eve Ruggieri en août 1990. Une vidéo à voir en intégralité sur le site de l'INA.

La commune de Locminé dans le Morbihan se dote de Divapp

Située le long de la Nationale 24 entre Ploermel et Lorient, Locminé vient de se doter d'une application pour partager la vie municipale. Elle s'appelle Drivapp, elle est téléchargeable gratuitement sur l'AppStore et sur GooglePlay et l'usager y trouvera toutes les infos pratiques de Locminé.

Capture d'écran de l'application Drivapp pour la ville de Locminé © Radio France - Alexandre Frémont

Elles concernent aussi bien les sorties, les commerçants, les services locaux, sociaux et administratifs. On peut aussi y signaler les dysfonctionnements qui arrivent près de chez soi. C'est la ville et son maire Grégoire Super qui a tenu à mettre en place cette application smartphone pour les 4000 habitants de Locminé.

Ecoutez le maire de Locminé, Grégoire Super au micro de Justine Sauvage Copier

Pour se procurer l'application, il suffit de chercher "Locminé" dans les applications ou alors on peut la télécharger via le site de la mairie. La ville a investi 2 500 euros dans ce projet. Une personne de la mairie est aussi désormais chargée de faire l'interface entre cet outil, les élus et les habitants de Locminé

On termine avec le nouveau projet d'Evan de Bretagne

Le blogueur et YouTubeur breton réalise des vidéos sur la Bretagne. Il s'est associé à la Région Bretagne pour faire découvrir notre région à ceux qui ne la connaissent pas encore. Pour jouer, ça se passe sur Facebook. Les gagnants se voient offrir un week-end dans une ville bretonne : voyage, logement et repas mais surtout on leur propose des activités qui sortent de l'ordinaire. Des moments captés par Evan de Bretagne.

Le premier week-end a eu lieu à St Malo. Eric et Stéphanie ont pu survoler la baie du Mont St Michel en ULM, ils sont sortis en mer sur le monocoque de Louis Burton et ont foulé le tapis rouge du Festival de Dinard. La vidéo est à voir sur la page Facebook Marque de Bretagne et le lien est sur francebleu.fr. La prochaine vidéo sera lundi prochain à Vannes et puis il y aura ensuite St Brieuc, Lorient, Brest et Rennes.