BUZZ | la mobilisation après le suicide d'un agriculteur, le clip de Marine Le Pen et ses parodies et jobconjoints.bzh

Dans le Buzz Armorique du jour, la mobilisation sur le net de la famille d'un agriculteur breton qui s'est suicidé en décembre dernier. On évoque aussi le clip de campagne de Marine Le Pen tourné en partie en Bretagne et déjà parodié par les internautes. Un nouveau site aussi jobconjoints.bzh.

L'appel à l'aide de la famille de Jean-Pierre Le Guelvout

Capture d'écran de la cagnotte en ligne pour la famille de Jean-Pierre Le Guelvout

Jean-Pierre Le Guelvout était agriculteur à Moréac dans le Morbihan. Le 14 décembre dernier il a mis fin à ses jours notamment à cause de problème de trésorerie sur son exploitation laitière, qu'il possédait avec son frère. Sa famille et notamment ses deux soeurs, Marie et Fabienne, essaient de maintenir à flots l'exploitation. Marie a donc écrit une lettre au Ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, lettre qu'elle a partagé sur sa page Facebook et qui a été partagée par le site wikiagri.fr. Elle souhaite rencontrer le Ministre de l'Agriculture pour parler de la situation de son autre frère et pouvoir l'aider à garder sa ferme jusqu'à sa retraite. Pour l'instant, le ministère n'a pas donné suite. Parallèlement, une cagnotte en ligne a été créée sur le site leetchi.com. La famille de Jean-Pierre Le Guelvout aimerait réunir 30 000 euros afin d'embaucher un salarié agricole qui travaillerait à Moréac. 4000 euros ont déjà été récoltés.

Le clip de campagne de Marine Le Pen parodié sur internet

Le clip de campagne de Marine Le Pen pour la Présidentielle a été publié ce weekend sur le site du Front National et ses réseaux sociaux. Un clip tourné en partie en Bretagne entre Quiberon et La Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. On y voit la candidate frontiste sur la plage face à la mer, avec sa voix en off expliquant sa candidature. Des images notamment tournées avec un drone et que certains internautes ont assez rapidement détourné. Certains y voient une référence à un clip de rap, du groupe PNL. D'autres ont imaginé une parodie du clip de Roch Voisine pour sa chanson Hélène. Enfin pour d'autres, ce clip pourrait servir de fin alternative au dernier Star Wars Le Réveil de la Force, où Marine Le Pen avec sa cap au vent remplacerait Luke Skywalker seul sur son île!

📢 Découvrez et partagez mon clip de campagne officiel ! #AuNomDuPeuple #Marine2017 pic.twitter.com/qew1ueoUar — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 5, 2017

🔵 Une fin alternative, exclusive, de "STAR WARS VII: Le réveil de la Force" dévoilée via @Allociné pic.twitter.com/ClTkbUlvS4 — Quent1 (@QBINZE) February 5, 2017

Le site jobconjoints.bzh pour ceux qui arrivent en Bretagne

Si on s'installe dans notre belle région, c'est souvent parce qu'on vient de décrocher un nouveau job. Sauf que parfois on peut hésiter à venir de peur que son conjoint ne trouve pas lui aussi un emploi en Bretagne. Partant de ce constat, le Pays de Vannes a décidé avec des partenaires privés de créer la plateforme "jobconjoints.bzh". Un site internet qui met en relation des entreprises qui recrutent dans le Sud Bretagne et les conjoints de nouveaux arrivants. Onze entreprises bretonnes y adhérent déjà et on y trouve plus de 1000 offres d'emplois.