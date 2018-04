Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Bretagne, France

Le blocage de l'université Rennes 2 divise sur les réseaux sociaux

Depuis lundi, la faculté Rennes 2 est à nouveau bloquer. Les cours n'ont pas pu se dérouler normalement. Un blocage décidé la semaine dernière lors d'une AG mais qui divise les étudiants sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, l'université Rennes 2 informe sur l'évolution de la situation et appelle les étudiants à participer à une nouvelle AG ce mardi midi.

La situation n'ayant pas évolué de manière significative, les activités de l'établissement risquent d'être également perturbées demain mardi 10 avril sur le campus Villejean. Nous vous tiendrons informé·e·s de la situation demain matin avant le démarrage des cours. — Université Rennes 2 (@UnivRennes_2) April 9, 2018

Conscient.e.s des difficultés engendrées sur le déroulement des activités pédagogiques, nous vous invitons à participer à l'assemblée générale étudiante, prévue le mardi 10 avril à 12h30 devant le hall B. — Université Rennes 2 (@UnivRennes_2) April 9, 2018

Sur Twitter aussi, les pro et les anti blocage s'interpellent.

Je suis au bout du rouleau avec cette fac, aucune information si ce n'est que la fac est bloquée, les violences sont apparement tolérées sur le campus, parceque 1 ou 2% d'élèves qui décide de bloquer/prendre en otage une fac c'est légitime maintenant ? #Rennes2 — Lady O'hara (@Murphy_s_law_) April 9, 2018

A part bloquer la fac, et agresser les gens vous savez faire quoi? Comme l'impression que vous profitez de ces mouvements pour agresser les gens. Je suis contre ces lois mais également contre ces blocus et ces VIOLENCES ! On ne resoud rien par la violence ! #Rennes2#violence — éléa (@Boisbouvierelea) April 9, 2018

Ce matin #rennes2 est complètement bloquée — Unef Rennes 2 ✌ (@UnefRennes2) April 9, 2018

A noter que sur Facebook, un sondage en ligne a été lancé lundi soir pour savoir si le vote pour poursuivre ou non le blocage à Rennes 2 devait se faire à bulletin secret ou à main levée. Près de 300 personnes y ont participé et c'est le vote à bulletin secret qui remporte le plus de suffrages.

L'association Souffles d'Espoir contre le cancer récolte des dons aux Etats-Unis avec Bernard Hinault

L'association Souffles d'Espoir contre le cancer basée à Dinan récolte des fonds pour le centre Eugène Marquis de Renne. La semaine dernière avec Breizh Amerika, des membres de l'association se sont envolés pour la Louisiane aux Etats-Unis, avec Bernard Hinault pour participer à l'événement Cycles Zydeco. Au menu, 4 étapes de 330km de vélo et 5503 dollars collectés pour Souffles d'Espoir contre le cancer. Une opération à revivre en vidéo et en photo sur le site de l'association bretonne et sur sa page Facebook.

La ville de Saint-Malo lance un appel aux musiciens pour le 21 juin

La fête de la musique se prépare déjà à Saint-Malo. Le 21 juin prochain, chanteurs, musiciens, groupes, tout le monde est appelé à faire vibrer la ville corsaire pour la journée la plus longue de l'année. Pour participer, il faut s'inscrire sur le site de la mairie.