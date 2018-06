Bretagne, France

Écarté de la visite présidentielle, le maire de Plérin invite Emmanuel Macron sur sa commune

Emmanuel Macron entame ce mercredi une visite de deux jours en Bretagne. Le chef de l'état arrive vers 9h dans les Côtes d'Armor où il va passer une grande partie de la journée. Mercredi midi, il déjeune sur le port du Légué à Saint-Brieuc. Une visite à laquelle Ronan Kerdraon, maire de Plérin, n'est pas convié. Il le regrettait mardi sur l'antenne de France Bleu Armorique, dans le Tour de la question. Après cette interview, l'élu breton a refait un post sur sa page Facebook. Un message adressé directement à Emmanuel Macron où il l'invite à venir visiter Plérin et à rencontrer ses habitants.

Le message de Ronan KErdraon maire de Plérin sur sa page Facebook - DR

à lire La visite d'Emmanuel Macron en Bretagne

#LaissePasCouler, la campagne de communication du Morbihan pour économiser l'eau

Le Morbihan fait plutôt figure de bon élève en matière de consommation d'eau avec une moyenne de 110 litres par jour par habitants contre 145 litres au niveau national. Mais la chasse au gaspillage continue. La campagne #LaissePasCouler a donc été lancé pour rappeler les gestes citoyens qui permettent de faire des économies d'eau. Pour cela, un site internet et une page Facebook ont été créés.

#LAISSEPASCOULER la campagne pour économiser l'eau dans le Morbihan - DR Eau du Morbihan

Les nouvelles fonctionnalités de l'application "Combat de Coqs

Combat de Coqs, c'est une application bretonne, créée à deux jeunes Rennais et qui propose de tester ses connaissances et sa culture général. Depuis quelques jours, Combat de Coqs propose une nouvelle fonctionnalité avec un partenariat avec des lieux historiques de Rennes. On fait la visite, et ensuite, on vérifie ce qu'on a retenu grâce à un questionnaire sur l'application. Pour l'instant cela ne fonctionne qu'à Rennes mais d'autres villes devraient suivre.