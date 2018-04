Bretagne, France

Les facteurs d'Ille-et-Vilaine en grève depuis 100 jours racontent leur mouvement sur le web

Ce mercredi, cela fait 100 jours que les facteurs d'Ille-et-Vilaine sont en grève contre la mise en place d'une réorganisation de leur temps de travail. La distribution du courrier est perturbée surtout à Rennes où les grévistes sont plus nombreux. Ce mouvement social est relaté chaque jour ou presque sur le bog "La lettre des facteurs". On lit par exemple qu'il s'agit de "la plus longue mobilisation de facteurs à Rennes depuis 2000". Il y a aussi des articles sur les différentes actions menées depuis trois mois et demi, ou encore sur la venue de Philippe Martinez de la CGT ou du député de la France Insoumise Alexis Corbière pour les soutenir. On peut retrouver "La Lettre des facteurs" sur Facebook. Une cagnotte en ligne a également été créée pour aider les postiers en grève, près de 4000 euros ont déjà été collectés.

Les Bretons et les Bretonnes invités à participer à la Breizh Cop

Jeudi 19 avril, la région Bretagne organise à Brest une session extraordinaire pour lancer les travaux de la Breizh Cop. Imaginée comme la COP21 à Paris, la Région veut imaginer la Bretagne de demain qui répondra aux enjeux climatiques et démographiques qui l'attendent. Un projet auquel les Bretons et les Bretonnes sont invités à participer. Il y a pour cela une plate-forme participative où on peut laisser ses idées et son avis. On peut jouer également à un serious game, un jeu sur internet où, comme le dit le président de Région Loïg Chesnais-Girard, on peut vivre sa "vie de Président de la Bretagne et décider de l'avenir de la région". Pour cela plusieurs scenarii ont été imaginés et le joueur doit y aménager la Bretagne de demain et construire le meilleur futur possible en faisant attention au budget et à l'équilibre des équipements sur les territoires bretons.

Un morceau d'une capsule Space X tombe en Bretagne

La Ferme de Quéménès est une ferme bio autonome en énergie installée sur l'île d'Iroise au large du Finistère. Amélie et Etienne s'y sont installés pour 9 ans, ce sont les seuls habitants. Il y a quelques jours, ils ont fait une drôle de découverte sur la plage et le racontent sur Twitter. Un drôle d'objet en métal de 2.50m de diamètre s'est échoué sur l'estran. Dessus, les occupants de la Ferme de Quéménès y ont trouvé l'inscription Space X du nom de la société d’Elon Musk qui expédie des fusées à destination de la Station spatiale internationale. Amélie et Etienne s'interroge et demande sur Twitter si quelqu'un peut identifier cet objet. Il s'agirait d'un morceau d'une capsule Space X retombé sur Terre. Du coup, dans un autre message sur Twitter, le couple breton demande au patron de l'entreprise s'il ne peut pas envoyé un tracteur électrique car ils ont en besoin.

Trouvaille d'hier soir sur l'estran de #Quemenes...

Mais qu'est-ce me direz-vous ? Une baignoire de mer (why not ! ) ?... Une 🛸 ?

Honnêtement on n'a pas encore la réponse mais on a trouvé sur cet objet (de 2,50 m de diamètre quand même...) une petite plaque @spacex !#rocketpic.twitter.com/kslvzkZETv — Ferme de Quéménès - Île d'Iroise (@Quemenes_Iroise) April 12, 2018