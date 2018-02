L'histoire de Paulette suscite l'émotion des internautes

Paulette est une vieille dame de 88 ans, originaire de Roz sur Couesnon en Ille-et-Vilaine, qui a passé une journée début février aux urgences de Saint-Malo. Elle y est entrée à 10 heures le matin et en est sortie à 22h30 sans avoir bu ni mangé. Ramenée chez elle en ambulance en chemise d'hôpital et pieds nus, à peine arrivée chez elle, elle se jette sur une bouteille d'eau, sous les yeux de son fils qui habite chez elle. Choqué de la voir revenir dans cet état, il publie un message sur son compte Facebook et sur celui du compte "J'aime la baie du Mont Saint Michel, Coté Bretagne" : "Je ne critique ni les internes, ni le personnel soignant, qui je sais ont beaucoup de travail, mais je trouve inadmissible qu'on laisse une personne dans un couloir, sur un brancard sans boire ni manger une journée entière. Les animaux sont mieux traités!".

Son désarroi fait le buzz et l'homme a été contacté par plusieurs médias. Il a reçu plusieurs messages de soutien sur sa page Facebook. L'hôpital de Saint-Malo a présenté ses excuses.

Une cagnotte en ligne pour la première Virtual Room de Ploufragan

Cet escape game en réalité virtuelle devrait ouvrir d'ici deux semaines à Ploufragan, dans l'agglomération de Saint-Brieuc. Nicolas, à l'origine du projet, est en reconversion professionnelle. Ce cuisinier s'est blessé au travail et ne peut plus exercer son métier, il a donc décidé de passer à autre chose et c'est en voyant un reportage sur l'entreprise "Virtual Room" qu'il a voulu investir dans une franchise de l'enseigne. Pour cela, Nicolas a lancé une campagne de financement participatif en ligne qui doit lui permettre de finaliser son projet et de payer les derniers meubles. Il a déjà récolté plus de 800 euros sur sa cagnotte. De l'argent qui va l'aider à développer son activité. On peut aider Nicolas en faisant un don en ligne avant le 6 mars.

Qu'est ce qu'une Virtuel Room? Déjà il faut imaginer que chaque joueur s'équipe d'un casque de réalité virtuelle avant de se lancer dans une partie d'une heure de jeu. Comptez 25 euros par séance.

La ville de Saint Brieuc détourne une pub pour faire sa promo en ligne

Pour célébrer son 1664ème abonné sur son compte Twitter, la mairie de Saint-Brieuc a utilisé le logo d'une célèbre marque de bière. Un tweet qui a suscité plusieurs réactions, dont certaines un peu moqueuses.