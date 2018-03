Bretagne, France

Sur le web aussi, ls hommages à Arnaud Beltrame

Partout en France et notamment en Bretagne, des cérémonies d'hommage à Arnaud Beltrame ont été organisées mercredi. Sur le web avec le hashtag, le mot dièse #Arnaud Beltrame, on découvre des photos et des messages de condoléances mais aussi d'admiration pour le gendarme qui a donné sa vie pour sauver une otage. Beaucoup d'élus bretons ont ainsi participé aux cérémonies.

#Rennes s'associe ce matin à l'#HommageNational au colonel #ArnaudBeltrame. Face au pire, il nous a montrés ce que l'humain peut faire de meilleur. Un héros de la République qui a tout notre respect et notre reconnaissance. pic.twitter.com/EGWEfipVlv — Nathalie Appéré (@nathalieappere) March 28, 2018

Ce matin, place du Parlement de Bretagne, un silence intense et émouvant pour rendre hommage à Arnaud #Beltrame. Respect et reconnaissance pour cet homme exemplaire, pour ce gendarme héroïque. #HommageNationalpic.twitter.com/uTkMSNuohP — Emmanuel Couet (@ecouet) March 28, 2018

Hommage rendu ce matin à la gendarmerie de #Vannes à Arnaud Beltrame, lieutenant colonel héroïque, un modèle de courage que notre pays n'oubliera jamais.

Une pensée aux victimes de l'acte terroriste dans l'Aude, ainsi qu'à leurs familles — David Robo (@DavidRobo56) March 28, 2018

Hommage en mémoire des victimes de l'attentat de #Trèbes ce matin place du Parlement de Bretagne à Rennes. Pensée particulière pour le Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame, enfant de cette terre de Bretagne, héros qui incarne le courage et l'honneur de la France. pic.twitter.com/sw6FCuGoj9 — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) March 28, 2018

Présent aux invalides ce matin pour rendre hommage au Colonel Arnaud Beltrame, Commandeur de la Légion d’Honneur. Honneur et respect à ce valeureux militaire pic.twitter.com/ulQUtOuCNg — Gilles Lurton (@gilleslurton) March 28, 2018

🇫🇷 Cérémonie en hommage au colonel Arnaud #Beltrame et aux victimes de l'attaque terroriste de Carcassonne et Trèbes. Une pensée émue aux familles😢 #vannes#hommagenationalpic.twitter.com/ZQlR0zZssv — Mairie de Vannes (@MairieDeVannes) March 28, 2018

LEEVE, l'application créée à Rennes pour bosser ses langues étrangères

L'application pour smartphone LEEVE est développée par quatre jeunes à Rennes. A l'origine du projet, Laurie partie voyager autour du monde et qui avait du mal à rencontrer d'autres étrangers en voyage comme elle. Elle imagine alors LEEVE et revient à Rennes pour la développer. La première version de l'application est disponible gratuitement sur les stores. LEEVE permet de rentrer en contact avec d'autres gens pour pratiquer les langues étrangères. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur l'application, de renseigner les langues que l'on parle et le niveau pour chacune d'elle. Ensuite sur la "LEEVEMAP", on aperçoit les autres inscrits, les "LEEVERS". On peut alors leur envoyer un message pour entrer en contact, à eux de voir s'ils répondent ou non. Si c'est le cas, on se rencontre et on échange en anglais, allemand, espagnol ou chinois... Pour développer LEEVE en France et à l'international, ses créateurs ont lancé une opération de crowdfunding. 12 000 euros sont à récolter d'ici le 27 avril.

A 100 jours du Tour de France, la vidéo de présentation de la grande boucle 2018

Dans les villes étapes ou traversées par le peloton du Tour de France cet été, on se prépare activement au départ. Il aura lieu le 7 juillet de Noirmoutier en Vendée. Le 10 juillet, les coureurs de la grande boucle arriveront en Bretagne, à l'issue de l'étape entre La Baule et Sarzeau. Le 11 juillet ce sera l'étape entre Lorient et Quimper, puis le lendemain, départ de Brest vers Mûr de Bretagne et son fameux "mur". Enfin le vendredi 13 juillet, la ville de Fougères accueille une nouvelle fois le tour. Les coureurs prendront alors la direction de Chartres. Sur le net, on découvre ce parcours, étape par étape, dans une vidéo en 3D. L'occasion de se faire une idée des routes empruntées par les cyclistes, et peut-être trouver le meilleur spot pour suivre la course.