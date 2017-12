[BUZZ] Les pompiers sauvent des vies aussi via internet

Un Buzz Armorique spécial pompiers ce vendredi à l'occasion du Petit Déjeuner avec le Colonel Eric Candas, le directeur départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine.

Un nouveau site internet pour le SDIS 35

Depuis quelques semaines, le SDIS 35, le service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine, a changé de site internet. Un site tourné vers la prévention et la formation aux premiers secours. On y trouve par exemple des conseils détaillés si on est témoin d'un accident de la route, ou des conseils en cas d'incendie. On y fait un point aussi sur les interventions, sur les centres de secours existants et même sur la façon de devenir pompier volontaire. LE SDIS 35 est aussi présent sur Facebook et Twitter.

Présentation des 15 derniers engins acquis par le SDIS 35 pic.twitter.com/Cx3lTXBWAj — Sapeurs-pompiers 35 (@SDIS35officiel) November 14, 2017

Un service de géolocalisation développé par les pompiers du Morbihan

C'est une application qui s'appelle GéoLoc18_112. Plus de 70 départements français l'utilisent déjà ainsi que des CROSS pour les recherches en mer. De quoi s'agit-il ? D'un service de géolocalisation pour aider les pompiers à trouver les victimes. Tout est expliqué en vidéo :

Ce service de géolocalisation est vraiment très pratique, il a déjà permis de sauver de nombreuses vies et il a donc été créé notamment pour un pompier du Morbihan.

5ème nouvelle fonctionnalité (très attendue !) de @geoloc18_112 :

Choix du fond cartographique (OpenStreetMap, IGN, Google Map) pic.twitter.com/UGIyYQozJ7 — GEOLOC18_112 (@geoloc18_112) May 21, 2017

Pour tester nos connaissances en matière de secours, le jeu sauvequiveut.fr

Ce jeu, sauvequiveut.fr, que l'on peut faire sur son smartphone ou sa tablette permet à chacun de tester gratuitement ses connaissances sur les gestes et les comportements qui sauvent face aux risques. Que faire lors d’un incendie ? D’une inondation ? Face à un arrêt cardiaque ? En cas d’hémorragie ? À travers une succession de missions très réalistes, le jeu permet de vérifier si on a les bons réflexes en cas de danger. Si ce n'est pas le cas, le joueur reçoit des infos pour les acquérir. Le jeu a été développé par les sapeurs pompiers de France.