BUZZ| les tweets bretons après l'attentat de Londres, un questionnaire sur la Présidentielle et une recette Kouign Amann

Dans le Buzz Armorique, les réactions via Twitter en Bretagne après l'attentat de Londres qui a fait 4 morts et 40 blessés dont des lycées de Concarneau. On parle aussi d'un questionnaire proposé par France 3 Bretagne au sujet de la Présidentielle. On découvre aussi une recette de kouign amann.

Les Bretons solidaires après l'attentat de Londres

Le dernier bilan de l'attaque terroriste à Londres fait état de quatre personnes tuées mercredi. Un homme a lancé sa voiture contre la foule sur un pont menant au Parlement et poignardé à mort un policier, avant d'être abattu par la police. Parmi les blessés, il y a trois élèves français, trois bretons. Il s'agit d'élèves de seconde générale du Lycée Saint-Joseph de Concarneau, âgés de 15 à 16 ans.

Sur Twitter les réactions sont nombreuses, notamment de la part d'élus bretons:

Le Préfet du Finistère adresse son soutien aux lycéens finistériens et leurs proches frappés par l'attentat de Londres. — Préfet du Finistère (@Prefet29) March 22, 2017

#Londres -solidarité avec les britanniques, des pensées émues pour les victimes dont les 3 lycéens de #Concarneau ainsi qu à leurs familles. — Gaël Le Meur (@gaellemeur) March 22, 2017

Les fanatiques qui s'imaginent faire plier #Londres en attaquant #Westminster se méprennent sur la puissance du peuple britannique. — Gurval Guiguen (@guiguen) March 22, 2017

Solidarité avec les Britanniques, soutien pour les victimes et leurs familles, notamment les lycéens bretons blessés #London #Concarneau — Christophe Fouillere (@CFouillere) March 22, 2017

Solidarité avec les lycéens de Concarneau victimes des attaques de Londres. Soutien à leurs familles. — Didier Lechien (@Didier_Lechien) March 22, 2017

Solidarité avec nos amis Britanniques. Tous unis contre la barbarie terroriste #Londres #uk — Ronan Loas (@RonanLoas) March 22, 2017

Une enquête en ligne dans le cadre de la Présidentielle

France 3 Bretagne propose de répondre à un questionnaire au sujet de la Présidentielle avant son émission Dimanche en politique, ce dimanche à 11h. Une émission qui va évoquer la "folle campagne" que nous vivons pour ce scrutin. Sur son site, France 3 Bretagne propose donc de répondre à quelques questions dont les réponses viendront enrichir le débat pendant l'émission.

Une (nouvelle) vidéo pour réaliser un Kouign Amann

La vidéo vient d'être publiée sur la chaîne Youtube 'Let's get to crumble", une chaîne pour apprendre la pâtisserie facilement créée Fabien Bourgoit. La vidéo de cette semaine c'est la recette du Kouign Amann tournée à Saint-Malo et ça tombe bien car ce jeudi il y a le concours du meilleur kouign amann à Ploufragan à côté de Saint-Brieuc.