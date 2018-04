Bretagne, France

L'université Rennes 2 restera bloquée jusqu'à lundi 16 avril

Réunis en Assemblée Générale, les étudiants de Rennes 2 ont voté hier majoritairement pour la suite du blocage de l'université, qui va se poursuivre jusqu'au lundi 16 avril. Dans ce contexte, la présidence de l'université a décidé de suspendre les examens en contrôle continu. Seule la bibliothèque universitaire reste ouverte.

Les contrôles continus qui avaient été délocalisés cet après-midi ont été perturbés et n’ont pu se dérouler dans des conditions satisfaisantes. Dans ce contexte, aucun contrôle continu ne sera délocalisé jusqu’à lundi prochain inclus. — Université Rennes 2 (@UnivRennes_2) April 10, 2018

Les bâtiments des campus la Harpe et Villejean ne seront pas accessibles demain. En revanche, les personnels de la BU centrale seront présents afin d'assurer l'ouverture à partir de 9h, et le bâtiment Erève sera également accessible. — Université Rennes 2 (@UnivRennes_2) April 10, 2018

Certains se félicitent de la poursuite du blocage et surtout de la mobilisation mardi lors de l'Assemblée Générale.

Plus grosse AG de Rennes 2 depuis le CPE. Entre 2000 et 2500 personnes présentes dont beaucoup de personnels et enseignant·e·s. @AG_Rennes2pic.twitter.com/MI6W0ldgon — Unef Rennes 2 ✌ (@UnefRennes2) April 10, 2018

Certains étudiants en revanche dénoncent ce blocage.

Rennes 2 part sur un blocus illimité, sur la non délocalisation des partiels et sur un semestre validé à 10 (de compensation) pour tout les étudiants. Plus de mérite, seulement de la branlette. Elle est belle la jeunesse française qui vote pour ça. — humongous (@Shdwsd) April 10, 2018

Malgré 880 personnes mobilisées contre le blocage, le blocage est reconduit jusqu'à lundi. Nous communiquerons prochainement sur les actions à venir ! #Rennes#Rennes2#DebloqueRennes2 — Rennes 2 contre les blocages ! (@R2_StopBlocages) April 10, 2018

A noter que le député de la France Insoumise, Alexis Corbière a pris la parole lors de l'AG de Rennes 2 mardi ce que lui reproche sur Twitter le député de LREM Florian Bachelier. "La présence de notre collègue Alexis Corbière - au moment où nous travaillons à l'assemblée nationale sur le Service Public ferroviaire - démontre s’il en était besoin que ce blocage n’a rien à voir avec Parcoursup". Alexis Corbière lui répond via un tweet "Oui cher Florian Bachelier, je suis heureux d'être venu à Rennes pour soutenir les postiers en grève depuis 91 jours (et aussi saluer les étudiants). C'est dans votre circonscription. Vous en pensez quoi ? Ils défendent le service public et n'ont aucune nouvelle de vous depuis 3 mois."

Capture d'écran des comptes Twitter des députés Alexis Corbière et Florian Bachelier - DR

La ligue bretonne de football gaélique veut envoyer des jeunes joueurs en Irlande cet été

Chaque année, un grand tournoi de football gaélique est organisé en Irlande. Plus de 4000 jeunes y participent pendant 3 jours. Cet été, la Bretagne aimerait faire participer une équipe de jeunes de 12 à 14 ans issus des différents clubs bretons. La compétition a lieu sur 3 jours du 29 juin au 2 juillet 2018. Sauf qu'il faut 10 000 euros pour réaliser ce projet. La ligue bretonne de football gaélique a déjà récolté 4000 euros. Pour le reste, une campagne de financement participatif a été créée sur le site breton kengoo.bzh.

Un clip pour soutenir l'association bretonne MATHI

MATHI, c'est une association basée à Rennes qui lutte contre l'exclusion des personnes atteintes de TSA, de troubles du spectre autistique, et qui les aident à s'insérer dans le milieu professionnel. Depuis un an, l'entreprise Secob, une société d'experts comptables à Cesson-Sévigné, a noué des liens avec MATHI. Pour l'aider à récolter des fonds pour ouvrir un traiteur-épicerie italien géré par des jeunes adultes autistes, les salariés de Secob ont écrit une chanson et réalisé un clip avec une chorégraphie. La chanson a été écrite lors d'un séminaire d'entreprise et le clip avec une chorégraphie ont été réalisés en deux heures. C'est à découvrir sur Youtube. Il faut aller voir ce clip car le nombre de vues et de partages permettra de collecter des fonds au profit du projet de l'association MATHI. Chaque vue rapporte 50 centimes, chaque partage sur les réseaux sociaux, un euro. 700 euros ont déjà été récoltés ainsi.