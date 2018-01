Le Stade Rennais affronte une nouvelle fois le PSG, le match a déjà commencé sur les réseaux sociaux

Ce mardi soir, le Stade Rennais reçoit le PSG au Roazhon Park pour la demi-finale de Coupe de la Ligue ! C'est la troisième fois que les deux équipes se rencontrent en deux mois et le Stade Rennais a perdu les deux précédents matches alors les supporters ne sont pas très optimistes, on va être francs. Sur les réseaux sociaux, le match a déjà commencé avec des Parisiens plutôt chambreurs !

pour le match rennes-psg ce mardi additionner les buts des deux derniers match,du psg et vous verai les buts qu'ils vont mettre a rennes — coulibaly katy clarisse (@KatyClarisse) January 29, 2018

Ça change rien, donnez les 3 titres nationaux pour Paris tout de suite ça ira + vite — Robin (@rduhem54) January 29, 2018

Sur un match tout est possible,Strasbourg a bien battu le PSG donc Rennes a ses chances aussi😉 — Zorbal (@Zorbaval) January 29, 2018

Le Stade Rennais qui a accueilli lundi Diafra Sakho dans ses rangs. Sur Twitter, les supporters lui souhaitent la bienvenue.

Bienvenue et au boulot ;) y'a des buts à marquer, on compte sur toi ! — Ronan Eckert (@RonanEckert) January 29, 2018

Rennes/PSG match à vivre ce mardi soir sur France Bleu Armorique à partir de 20h30.

La vidéo d'Augustine, 7 ans, sur son vélo qui slalome entre les voitures pour aller à l'école à Rennes

Sur Twitter, la vidéo d'une maman de Rennes fait le Buzz. Lundi matin, elle a filmé sa fille Augustine, 7 ans, avec qui elle va à l'école à vélo. Sous la vidéo elle interpelle Rennes Métropole :

Salut @metropolerennes, tu pourrais faire un truc pour que ma fille ait moins peur le matin en allant à vélo à l’école @Velotaf_rennes@Rayons_Action@PoliceNat35 ? pic.twitter.com/3pECQvnoZv — Nadou Myrtillou. (@_Epistaxis) January 29, 2018

Sur la vidéo, on voit cette petite fille de 7 ans s'arrêter et mettre le pied à terre car des voitures sont garées sur la piste cyclable qui la mène à son école. La fillette, qui garde son sens froid, est frôlée par des voitures également. Une vidéo visionnée plus de 15 000 fois sur Twitter et partagée notamment par Rayons d'action, l'association de promotion du vélo de Rennes.

Rennes Métropole a répondu via Twitter : le signalement a été transféré "à la police municipale et au service déplacement." Affaire à suivre donc...

Un nouveau magazine et un nouveau site internet dédiés aux entreprises de Rennes Métropole

Rennes Business, un nouveau magazine de 180 pages, est sorti en début de mois. A destination des entreprises de Rennes Métropole, on peut le feuilleter directement en ligne. Sur le site sont publiés aussi des articles d'actualité qui complètent le magazine. On y lit des portraits de chefs d'entreprises de Rennes et ses alentours, des interviews, des fiches pratiques également. L'équipe de Rennes Business envisage déjà des numéros hors série sur des thématiques très précises comme l'informatique ou une zone industrielle. Un magazine similaire est aussi en préparation sur Nantes.